Президент Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет свою роль в качестве ключевого транспортного узла

БАКУ/Trend/ - Азербайджан продолжает стремиться к инклюзивному и устойчивому развитию. За последние два десятилетия наша экономика выросла почти в четыре раза, а уровень бедности и безработицы снизился до примерно 5 процентов. Значительные инвестиции в социальную защиту и инфраструктуру улучшили благосостояние нашего населения, численность которого в настоящее время превышает 10 млн человек.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

В обращении главы государства отмечается, что Азербайджан также добился больших успехов в реализации Целей устойчивого развития, интегрировав Повестку дня на период до 2030 года в национальные стратегии развития, добиваясь прогресса в сокращении бедности, развитии образования и здравоохранения, а также регулярно представляя Добровольные национальные обзоры, что отражает нашу твердую приверженность принципу «никого не оставлять в стороне».

«Кроме того, Азербайджан укрепляет свою роль в качестве ключевого транспортного узла. В нынешних геополитических условиях растет значение Среднего коридора. Зангезурский коридор еще больше укрепит региональную транспортную связность, соединив Азию и Европу и способствуя расширению транспортных, энергетических и цифровых сетей, что полностью соответствует приоритетам ЭСКАТО.

Азербайджан продолжает играть надежную роль в обеспечении энергетической безопасности, способствуя стабильным и диверсифицированным поставкам энергоресурсов в различных регионах.

Завершение конфликта также создало новые возможности для расширения международного взаимодействия Азербайджана. Председательство Азербайджана в Организации тюркских государств и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, его вступление в Организацию экономического сотрудничества D-8, прием в Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, а также успешное проведение COP29 отражают растущее доверие международного сообщества к внешней политике Азербайджана», - подчеркивается в обращении Президента Ильхама Алиева.