Президент Ильхам Алиев: Эскалация геополитической напряженности продолжает подчеркивать уязвимость достижений в области развития, накопленных на протяжении десятилетий

БАКУ/Trend/ - Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана остается одной из наиболее инклюзивных и влиятельных региональных платформ ООН, которая играет жизненно важную роль в продвижении устойчивого развития, содействии региональной транспортной связности, торговле и экономическому сотрудничеству. Мы рады внести свой вклад в эту важную работу, особенно в то время, когда необходимо укреплять многосторонний подход.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

«Наша встреча проходит в период повышенной глобальной неопределенности. Эскалация геополитической напряженности и конфликтов продолжает подчеркивать хрупкость международного мира и безопасности, а также уязвимость достижений в области развития, накопленных на протяжении десятилетий. В этом контексте Азербайджан вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств.

С момента моего первого обращения к этому уважаемому собранию в 2021 году Южный Кавказ претерпел глубокие преобразования. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность и инициировал мирную повестку дня с Арменией. На саммите в Вашингтоне в августе прошлого года, организованном Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, был достигнут исторический прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Сегодня мы наблюдаем выгоды от этого мира. Запущены торговые отношения между Азербайджаном и Арменией, и Азербайджан в настоящее время облегчает транзитный доступ для Армении. Взаимные визиты представителей гражданского общества способствуют укреплению доверия.

В то же время Азербайджан реализует уникальные и широкомасштабные проекты по восстановлению на освобожденных территориях, полностью разрушенных в ходе оккупации. Успешно реализуется программа «Великое возвращение». Более 80 тыс. человек вернулись в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы – чтобы восстановить свою жизнь, воссоединиться со своей родиной, учиться и работать. Однако наземные мины остаются серьезной гуманитарной проблемой и препятствием для развития – проблемой, которая затрагивает также несколько стран в регионе ЭСКАТО и требует укрепления международного сотрудничества. С момента окончания конфликта в 2020 году более 400 азербайджанских гражданских лиц погибли или получили ранения в результате взрывов наземных мин», – говорится в обращении главы государства.