Azerconnect Group и NVIDIA подписали соглашение о партнерстве (ФОТО)

Соглашение о партнерстве было подписано между Azerconnect Group и американским технологическим гигантом NVIDIA. Соглашение подписали в США генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов и старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер. На начальном этапе сотрудничества Azerconnect Group представит в Азербайджане сервис GeForce NOW.

В ходе визита в США состоялись встречи руководства Azerconnect Group с командой во главе с вице-президентом глобального подразделения NVIDIA по развитию бизнеса в сфере телекоммуникаций Крисом Пенроузом. В рамках состоявшихся встреч определены приоритетные направления следующего этапа сотрудничества: развитие сетей на основе искусственного интеллекта (ИИ), инфраструктуры 6G и создание дата-центра для искусственного интеллекта (ИИ).

«Официальное партнёрство с компанией NVIDIA является началом нового стратегического этапа нашего сотрудничества с глобальными технологическими лидерами. Azerconnect Group продолжит расширять портфель интеллектуальных цифровых услуг», - отметил Эмиль Масимов.

Партнерство с NVIDIA позволит еще больше расширить технологические возможности Azerconnect Group и ускорить внедрение инновационных решений на основе ИИ.

О компании Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий Азербайджана, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий, а также современные цифровые услуги в FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.