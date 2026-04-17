Назван объем прямых инвестиций из ОАЭ в Азербайджан за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в Азербайджан составил 404,799 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, это на 85,357 миллиона долларов или на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В 2025 году доля инвестиций из ОАЭ в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 6,1%.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 миллиарда долларов США. Это на 450,9 миллиона долларов США, или на 6,4% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время за отчетный период объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,528 миллиарда долларов США, что на 765,4 миллиона долларов США, или на 43,4% больше по сравнению с показателем 2024 года.