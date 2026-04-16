Туркменистан и Китай выходят на новый этап газового сотрудничества — Максат Бабаев

АШХАБАД /Trend/ – Председатель "Туркменгаз" Максат Бабаев заявил о выходе туркмено-китайского сотрудничества в газовой сфере на новый этап, отметив 20-летний опыт взаимодействия с China National Petroleum Corporation.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом Максат Бабаев заявил, выступая на международной научно-практической конференции на тему "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического сотрудничества в газовой отрасли".

Он отметил, что за этот период стороны реализовали ряд масштабных проектов, не имеющих аналогов в Центральной Азии. В частности, на месторождении Галкыныш в рамках первого этапа были построены три газоперерабатывающих завода общей мощностью 30 млрд кубометров товарного газа в год.

«Сегодня эти объекты стабильно функционируют, обеспечивая как внутренние потребности, так и экспортные поставки», – отметил М.Бабаев.

Он напомнил, что важной вехой стало подписание в 2007 году соглашения о разделе продукции по проекту Багтыярлык на правом берегу Амударьи. В рамках реализации проекта подрядчиком было инвестировано $10,7 млрд в создание производственной инфраструктуры, включая газоперерабатывающие мощности.

По словам главы концерна, все вложенные средства были полностью окуплены. Проект также обеспечил комплексную монетизацию ресурсов, включая добычу газового конденсата и производство технической серы.

Отдельно М. Бабаев отметил кадровую составляющую: в проекте занято около 8 700 человек, более 90% из которых – граждане Туркменистана. Также осуществляется подготовка специалистов, в том числе обучение в профильных вузах Китая.

Говоря о финансовом сотрудничестве, он подчеркнул, что Государственный банк развития Китая предоставил кредит в размере $8,1 млрд для развития экспортного потенциала, который был полностью погашен Туркменистаном в июне 2021 года.

«Это подтверждает финансовую дисциплину и ответственное отношение к обязательствам», – сказал он.

М. Бабаев также сообщил о подписании контракта на проектирование и освоение четвертого этапа месторождения «Галкыныш» с CNPC Amu Darya Petroleum Company. Проектная мощность этапа составит 10 млрд кубометров газа в год.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств Туркменистана. Всего разработка месторождения предусматривает семь этапов, что позволит последовательно наращивать добычу и обеспечивать стабильные экспортные поставки.

Глава «Туркменгаз» отметил, что приоритетами на ближайшие годы являются реализация четвертого этапа «Галкыныш», развитие проекта «Багтыярлык», а также технологическая модернизация отрасли, включая внедрение современных систем управления и мониторинга.

Он подчеркнул, что китайские компании, включая China Petroleum Engineering and Construction Company, активно участвуют в строительстве, сервисном обслуживании и поставках оборудования.

В завершение М. Бабаев отметил, что 20-летнее сотрудничество между Туркменистаном и Китаем внесло значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности региона, а также в экономическое и технологическое развитие обеих стран.