Назван средний уровень депозитной процентной ставки в Азербайджане за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В течение 2025 года в Азербайджане средние депозитные процентные ставки постепенно снижались - с 8,7% в октябре 2024 года до 6,5% в декабре 2025 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу, такая динамика отражала снижение стоимости фондирования в банковской системе на фоне смягчения денежно-кредитной политики.

В то же время кредитные ставки оставались на высоком уровне, и в декабре 2025 года составили 18,69%, что свидетельствует о том, что снижение стоимости фондирования лишь ограниченно и постепенно влияло на стоимость кредитов.

На рынке капитала средневзвешенная ставка заимствования по размещениям корпоративных облигаций и облигаций других источников финансирования в 2025 году составила 12,5%, что выше средней доходности трехлетних государственных облигаций, которая находилась на уровне 7,6%.

Более высокая ставка заимствования в основном отражает структуру эмитентов, поскольку в течение года значительная часть размещений в манатах осуществлялась небанковскими кредитными организациями, для которых характерна более высокая премия за риск.

Вместе с тем соотношение корпоративных облигаций к корпоративным кредитам выросло с 6,5% в 2023 году до 10,1% в 2025 году, что свидетельствует о постепенном усилении роли рынка капитала в корпоративном финансировании.

Несмотря на то, что банковские кредиты по-прежнему остаются основным источником финансирования, данная динамика указывает на диверсификацию источников финансирования и расширение доступа к рыночным инструментам.