Долговой рынок Азербайджана сократился в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году общий объем долгового рынка Азербайджана в обращении снизился с 13,50 миллиарда манатов в 2024 году до 10,94 миллиарда манатов. Снижение в основном было связано с уменьшением объема государственных облигаций с 9,70 миллиарда манатов до 6,07 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Подчеркивается, что данная динамика, однако, не свидетельствует об ослаблении активности рынка: "Напротив, рост объема торгов государственными облигациями показывает усиление оборота на вторичном рынке и увеличение участия инвесторов. В других сегментах также наблюдался рост. Облигации других финансовых источников (ДФИ) выросли до 0,90 миллиарда манатов, корпоративные облигации — до 0,72 миллиарда манатов.

Ипотечные облигации продемонстрировали самый высокий рост, достигнув в 2025 году 3,25 миллиарда манатов (2024: 2,56 миллиарда манатов). В 2025 году по линии ДФИ и корпоративных эмитентов в общей сложности было осуществлено 55 публичных размещений облигаций (2024: 59). Этот показатель, оставаясь стабильным по сравнению с последними годами, свидетельствует о продолжающемся финансировании через рынок капитала. Структура сроков государственных облигаций показывает, что преимущество в основном отдавалось выпускам со средним сроком обращения. В целом, несмотря на сокращение объема государственных облигаций, рост в корпоративном сегменте, сегменте государственных предприятий и ипотечном сегменте отразил постепенную диверсификацию долгового рынка.