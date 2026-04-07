Обнародован объем чистых иностранных активов азербайджанских банков

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 марта текущего года чистые иностранные активы азербайджанских банков составили 26,517 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 130,9 миллиона манатов, или на 0,5% меньше в месячном выражении, и на 2 миллиарда манатов, или на 7,1% меньше, чем на 1 марта прошлого года.

По состоянию на отчетную дату чистые внутренние активы банков составили 22,599 миллиарда манатов, что на 2,5 миллиарда манатов, или 10,3% меньше в месячном выражении и на 1,1 миллиарда манатов, или на 4,9% больше, чем на 1 марта прошлого года.

Таким образом, по состоянию на 1 марта текущего года чистые иностранные активы азербайджанских банков превысили их чистые внутренние активы на 3,9 миллиарда манатов, или в 1,2 раза.

По состоянию на отчетный период в Азербайджане действовали 22 банка с общими активами в размере 57,133 миллиарда манатов, общими обязательствами в размере 49,617 миллиарда манатов и балансовым капиталом в размере 7,515 миллиарда манатов.