В Азербайджане значительно вырос объем международных грузоперевозок воздушным транспортом

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане воздушным транспортом было перевезено грузов на сумму 407,350 миллиона долларов США общим весом 39,5 тысячи тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в стоимостном выражении на 1,306 миллиарда долларов США или в 4,2 раза меньше, а в объемном выражении - на 37,3 тысячи тонн или в 17,6 раза больше.

В отчетный период из Азербайджана воздушным транспортом было экспортировано грузов на сумму 116,1 миллиона долларов США весом примерно 37,5 тысячи тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в стоимостном выражении на 61,2 миллиона долларов США или в 2,1 раза, а в объемном выражении - на 37,3 тысячи тонн или в 284 раза больше.

В январе-феврале этого года в Азербайджан воздушным транспортом было импортировано грузов на сумму 291,2 миллиона долларов США весом 2,018 тысячи тонн, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составляет в стоимостном выражении на 1,367 миллиарда долларов США или в 5,7 раза меньше, а в объемном выражении - на 97 тонн или на 4,6% меньше.

Следует отметить, что в январе-феврале 2026 года в Азербайджане всеми видами транспорта было перевезено грузов на общую сумму 6,264 миллиарда долларов США общим весом 9,062 миллиона тонн. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении на 2,640 миллиарда долларов США или на 29,7% меньше, а в объемном выражении - на 1,540 миллиона тонн или на 14,5% меньше.

В отчетный период по всем видам транспорта из Азербайджана было экспортировано грузов на сумму 3,665 миллиарда долларов США общим весом 7,559 миллиона тонн, что в годовом сравнении составляет в стоимостном выражении на 1,102 миллиарда долларов США или на 23,1% меньше, а в объемном выражении - на 1,123 миллиона тонн или на 12,9% меньше.

В то же время в январе-феврале этого года по всем видам транспорта в Азербайджан было импортировано грузов на сумму 2,599 миллиарда долларов США общим весом 1,503 миллиона тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года это в стоимостном выражении на 1,539 миллиарда долларов США или в 1,6 раза больше, а в объемном выражении - на 417,6 тысячи тонн или на 21,7% меньше.