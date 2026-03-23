Увеличился объем инвестиций из Франции в Азербайджан в 2025 году

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций из Франции в Азербайджан составил 134,3 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана, это на 12,4 миллиона долларов США или 10,2% больше показателя 2024 года. Доля инвестиций из Франции в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 2%.

В свою очередь, Азербайджан в 2025 году вложил в экономику Франции 28,314 миллиона долларов США, что на 41,712 миллиона долларов США или 47,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля азербайджанских инвестиций во Францию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 1,1%.

Для сравнения, в 2024 году прямые инвестиции из Франции в Азербайджан составили 121,910 миллиона долларов, а инвестиции Азербайджана во Францию - 19,224 миллиона долларов США.

Отметим, что общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана в 2025 году превысил 6,595 миллиарда долларов США, что на 450,9 миллиона долларов США или 6,4% меньше, чем в 2024 году.

При этом объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана за рубеж составил 2,528 миллиарда долларов США, что на 765,4 миллиона долларов США или 43,4% больше, чем в 2024 году.