Значимость вклада Азербайджана в диверсификацию энергоснабжения Европы будет только возрастать — Еврокомиссар (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Значимость вклада Азербайджана в диверсификацию энергоснабжения Европы будет только возрастать.

Об этом сказал в экслюзивном интервью Trend европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в преддверии заседания Консультативного совета Южного газового коридора, которое пройдет в Баку 3 марта.

«Мое послание в Баку будет заключаться в продолжении партнерства и наличии общих стратегических интересов. Европейский союз остается стабильным и надежным партнером Азербайджана, и мы высоко ценим наше энергетическое сотрудничество. В эти непростые времена Азербайджан сыграл ключевую роль в помощи Европе диверсифицировать поставки и снизить зависимость от российского газа — и значимость этого вклада будет только возрастать, учитывая, что в ЕС теперь действует полный запрет на импорт российского газа», — сказал он.

Еврокомиссар отметил, что с начала войны в Украине каспийский газ сыграл ключевую роль в резком снижении зависимости Европы от российских поставок — с 45% в структуре газоснабжения Европы до чуть более 10% в этом году.

«Это не просто статистика — это стратегический успех для энергетической безопасности Европы. Однако на этой неделе я хочу подчеркнуть, что наше партнерство охватывает не только газ. Речь также идет о поддержке “зеленого” перехода, поскольку и ЕС, и Азербайджан ускоряют электрификацию, модернизируют инфраструктуру и сохраняют приверженность Парижскому соглашению. Это взаимовыгодно для наших экономик и нашего энергетического будущего», — отметил Йоргенсен.

Комиссар ЕС напомнил о достигнутых успехах в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном.

«Прежде всего, важно отметить, чего мы уже достигли вместе. За последние годы мы значительно увеличили европейский импорт газа из Азербайджана — сегодня Европа покупает примерно половину всех азербайджанских экспортных поставок газа. Это свидетельство эффективного энергетического партнерства.

В январе этого года произошло первое расширение Трансадриатического газопровода — дополнительно 1,2 миллиарда кубометров в год, что означает дополнительные поставки газа на европейский рынок в 2026 году. И нельзя забывать об экономическом эффекте: с момента запуска Южного газового коридора он стал важным драйвером роста азербайджанской экономики. Экспорт газа в Италию, Грецию и Болгарию принес около €24 млрд дохода к 2024 году с момента начала коммерческих поставок по Трансадриатическому газопроводу. Это реальный, ощутимый рост», — сказал он.

Йоргенсен подчеркнул, что в будущем дальнейшее расширение должно соответствовать рыночным ценам и спросу.

«ЕС больше не финансирует международную газовую инфраструктуру из своего бюджета. Дальнейшее расширение коридора должно основываться на коммерческих инвестициях в сочетании с возможным финансированием со стороны международных финансовых институтов», — добавил он.

Комиссар ЕС также отметил большие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии.

«В рамках нашей стратегии для Черного моря мы продвигаем «Повестку связности» для укрепления связей в транспортной, цифровой и энергетической инфраструктуре. Я вижу огромный потенциал в области электроэнергетики и возобновляемых источников энергии в этом регионе. Электроэнергетическая связность крайне важна для снижения затрат на энергосистему, интеграции большего количества ВИЭ и обеспечения двустороннего потока электроэнергии и торговли ею. Мы хотим укрепить национальные энергетические системы и создать стратегические двусторонние трансмиссионные интерконнекторы в регионе. Это увеличит региональную торговлю электроэнергией и обеспечит наилучшее использование распределенных по региону возобновляемых источников энергии.

Существует значительный потенциал для углубленного сотрудничества с Азербайджаном и соседними странами в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и сетей. Европейские компании ищут возможности для применения своих технологий, финансов и опыта. Южный Кавказ может стать ключевым местом для инвестиций в «чистые» технологии. Правительства, финансовые институты и частный сектор могут работать совместно, чтобы сделать это реальностью. Со стороны ЕС мы готовы рассмотреть дальнейшую поддержку, включая мобилизацию гарантий, инструменты смешанного финансирования и регуляторную поддержку», — пояснил он.

Йоргенсен подчеркнул, что энергетическая безопасность и борьба с климатическими изменениями не противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга.

«Европа намерена продвигаться по пути независимости. Эта парадигма предполагает как активное развитие возобновляемых источников энергии и энергоэффективности внутри страны, так и диверсификацию поставок энергии через сотрудничество с надежными партнерами. С принятием запрета ЕС на импорт российского газа мы быстро сокращаем зависимость от российских поставок, и диверсификация импорта газа остается приоритетом. Одновременно мы работаем над улучшением энергетических межсоединений и расширением использования ВИЭ, чтобы повысить устойчивость, в том числе к ценовым шокам, вызванным внешними зависимостями.

Недавно ЕС принял цель по сокращению выбросов на 90% к 2040 году. Это вновь демонстрирует нашу решительную приверженность переходу на «чистую» энергетику и достижению климатической нейтральности к 2050 году. В Европе мы показываем, что климатические меры и конкурентоспособность могут идти рука об руку: мы сокращаем выбросы и одновременно развиваем экономику. Я призываю все другие экономики следовать этому пути, чтобы выполнять свои обязательства по декарбонизации и укреплять свою энергетическую безопасность и конкурентоспособность», — сказал он.

Европейский комиссар отметил, что отказ от российского газа в течение этого и следующего года станет ключевым элементом стратегии ЕС по достижению энергетической независимости.

«В рамках этой стратегии мы продолжим диверсифицировать поставки газа, одновременно ускоряя внедрение возобновляемых источников энергии. В то же время мы стремимся полностью раскрыть потенциал межсоединений и по-настоящему интегрированного европейского энергетического рынка. Поэтому мы работаем над укреплением и расширением трансграничных интерконнекторов, завершением недостающих участков инфраструктуры и совершенствованием работы внутреннего энергетического рынка, чтобы обеспечить эффективное движение энергии туда, где она наиболее необходима.

Мы также сосредоточим внимание на повышении готовности нашей энергетической системы к новым угрозам — кибернетическим, физическим, а также вызванным изменением климата. Короче говоря: сокращая структурную зависимость от импортного ископаемого топлива и укрепляя интеграцию рынков, мы стремимся сделать нашу систему более устойчивой и способной обеспечивать граждан и бизнес более «чистой» и более дешевой энергией», — заключил Йоргенсен.