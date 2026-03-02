Логистическая связка: Почему для союза Астаны и Белграда важно участие Баку

БАКУ /Trend/ - Официальный визит Президента Сербии Александара Вучича в Казахстан 26-27 февраля 2026 года стал очередным этапом в формировании транспортно-логистической оси, соединяющей Центральную Азию и Балканский полуостров. В условиях глобальной перестройки торговых путей важное место в переговорах заняло развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Эта магистраль, где Казахстан выступает связующим звеном, становится фундаментом для расширения экономического присутствия Сербии в регионе и укрепления стратегических позиций Астаны как транзитного хаба.

Развитие ТМТМ открывает новые горизонты для межрегионального сотрудничества. Сербская сторона выразила готовность активно исследовать возможности участия в развитии этого коридора, что в сочетании с уже действующим прямым авиасообщением между Астаной и Белградом создает комплексную транспортную сеть, связывающую Балканы с центром Центральной Азии. Согласно официальным данным, объем взаимной торговли между странами демонстрирует устойчивый рост: в 2025 году он составил 107,7 миллиона долларов, увеличившись на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. В ходе встречи стороны также подтвердили приверженность реализации Соглашения о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС, что послужит дополнительным стимулом для роста товарооборота и эффективного использования новых логистических маршрутов.

Особое внимание в двусторонней повестке уделено сотрудничеству в сфере технологий и инноваций. Астана и Белград обсудили партнерство в таких областях, как искусственный интеллект и цифровизация государственных услуг, а также договорились объединить усилия в добыче и глубокой переработке критического сырья для развития высокотехнологичных отраслей промышленности. В рамках визита Александар Вучич посетил выставку оборонной промышленности, где ознакомился с совместными казахстанско-сербскими проектами в сфере ОПК, а также посетил Международный финансовый центр «Астана» и Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai.

Президенту Сербии были представлены передовые разработки и ИИ-стартапы - в частности такие проекты, как BestVision ("умные" каски с AI-мониторингом для горнодобычи), KazDream (решения в области аналитики данных) и Documentolog (облачный сервис для автоматизации документооборота).

В ходе переговоров президентов значительный потенциал для сотрудничества отмечен и в агропромышленном комплексе: сообщалось, что сербская компания Mambikom Agrar планирует запуск в Казахстане предприятия по производству замороженной продукции, что позволит вывести кооперацию в сфере АПК на качественно новый уровень.

Гуманитарный вектор и вопросы безопасности гармонично дополняют экономическую повестку. Заключены соглашения о сотрудничестве между дипломатическими академиями, учреждениями науки, здравоохранения и культуры.

Углубление кооперации в таких высокотехнологичных и ресурсоемких сферах, как ИТ-индустрия, оборонный комплекс и агропереработка, неизбежно ставит перед Астаной и Белградом вопрос создания устойчивых и быстрых каналов поставок. В этой связи развитие транспортного каркаса перестает быть просто технической задачей, превращаясь в стратегическое условие для успеха всех намеченных проектов.

Формирование транспортной системы сегодня опирается на стратегическое участие Азербайджана, который выступает ключевым звеном Среднего коридора. Благодаря использованию азербайджанской портовой инфраструктуры на Каспии, разветвленной сети железных дорог и современных транзитных узлов, страны Центральной Азии получают надежный и кратчайший выход на рынки Европы через Южный Кавказ и Турцию. Таким образом, сближение Казахстана и Сербии при поддержке транзитных возможностей Баку создает устойчивую экономическую ось, отвечающую запросам современной глобальной логистики.

На этом фоне показательно, что активно развиваются и азербайджано-сербские связи. Встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Александара Вучича в Белграде в феврале 2026 года подтвердила стремление Сербии к долгосрочному закреплению в Каспийском регионе. Это формирует благоприятную почву не только для казахстанско-сербского диалога, но и для других региональных игроков, включая Узбекистан. В конечном итоге создается многосторонний формат сотрудничества, где логистика становится драйвером для реального сектора экономики всей Центральной Азии.