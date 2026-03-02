«AzerGold» провело мероприятие в Дашкасане посвященное Всемирному дню гражданской обороны (ФОТО)

На Човдарском Интегрированном Участке по Переработке (ЧИРУП) Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» состоялось просветительское мероприятие на тему «Управление экологическими рисками для устойчивого и стабильного будущего», посвященное 1 Марта – Всемирному дню гражданской обороны.

Мероприятие, целью проведения которого является просвещение в области планирования, своевременного и качественного принятия мер гражданской обороны, было организовано в интерактивном формате и состояло из теоретической и практической частей.

В первой части мероприятия приняли участие председатель и представители Исполнительной власти Дашкесанского района, Гянджинского регионального центра МЧС, Дашкесанского отделения Азербайджанского Общества Красного Полумесяца, местных исполнительных органов и муниципалитетов.

Выступая на мероприятии, член Совета директоров и заместитель председателя ЗАО «AzerGold» Ильгар Джалилов подробно проинформировал о системной работе, проводимой для повышения уровня осведомлённости сотрудников в области гражданской обороны, а также о мерах по постоянному контролю и совершенствованию их готовности к чрезвычайным ситуациям.

Заместитель председателя отметил, что приоритетным принципом деятельности Общества является обеспечение охраны труда в производственном процессе и неизменное внимание к человеческому фактору. В рамках профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, оползней, наводнений и иных чрезвычайных ситуаций регулярно проводятся тренировки и учения, а также организуется непрерывное обучение персонала.

После обсуждений участникам была продемонстрирована работа средств гражданской обороны, противопожарной защиты и других технических средств обеспечения безопасности. По сигналу тревоги были проведены практические учения в формате имитации «отравления» токсичными газами, возникающими при буровых и взрывных работах, а также оказания первой помощи при условных «лавинах и оползнях».

Представители профильных учреждений и организаций, принявшие участие в мероприятии, высоко оценили деятельность ЗАО «AzerGold» в сфере гражданской обороны и обеспечения безопасности.