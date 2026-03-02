Город Сенендедж в Иране подвергся бомбардировкам

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром на фоне военных ударов Израиля и США по Ирану несколько районов города Сенендедж в провинции Курдистан на западе страны шесть раз подверглись бомбардировкам.

Как сообщает в понедельник Trend, ракеты упали на жилые кварталы, что вызвало панику среди местного населения — люди массово вышли на улицы. Сообщений о погибших и раненых пока не поступало.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтаж ядерных объектов и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.