Глава МИД Ирана призвал ООН к действиям в связи со смертью Хаменеи

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи направил письмо Генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН в связи со смертью Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, сообщает Trend.

«В рамках новой серии агрессивных, неспровоцированных и совершенно неоправданных действий против суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран Соединенные Штаты и израильский режим преднамеренно нанесли удар по высшему должностному лицу государства - члена ООН, а именно по Верховному лидеру Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи 28 февраля 2026 года», - говорится в письме.

Согласно документу, Тегеран расценивает это как нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН и других принципов международного права, включая запрет на применение силы и принцип суверенного равенства государств.

«Учитывая вышеизложенное, и в условиях, когда грубое нарушение международного права угрожает целостности международной системы, Исламская Республика Иран официально и решительно призывает Генерального секретаря ООН и Совет безопасности выполнить свои уставные обязанности по поддержанию международного мира и безопасности и принять незамедлительные, конкретные и эффективные меры для обеспечения полной ответственности Соединенных Штатов и израильского режима за этот вопиющий террористический акт», - написал Арагчи.

Глава МИД Ирана также попросил распространить данное письмо в качестве официального документа Совета безопасности.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

В результате военных авиаударов, осуществлённых накануне Израилем и США, погибли Верховный лидер Ирана Сейед Али Хаменеи и члены его семьи.