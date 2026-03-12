Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Азербайджана: Мы страдали от недостатка внимания со стороны международного сообщества

Политика Материалы 12 марта 2026 10:52 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Жизнь в условиях мира – это, в целом, уникальный опыт в глобальном масштабе. Миллион человек подверглись этнической чистке. В течение тридцати лет 20 процентов нашей территории находилось под оккупацией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

«Мы страдали от недостатка международного внимания и избирательности некоторых международных игроков, которые должны были заниматься этим [карабахским – ред.] конфликтом», — отметил глава государства.

