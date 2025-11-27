Евросоюз нацелен на сырье Центральной Азии. Азербайджан - ключ к поставкам

БАКУ /Trend/ - Ташкентский Экономический форум ЕС-Центральная Азия стал очередной демонстрацией того, насколько активно Брюссель развивает сотрудничество с регионом. Подписанные соглашения, расширение инвестиционных программ, акцент на критическое сырье, цифровизацию, энергетику - все это действительно поднимает формат отношений на более высокий уровень. Однако за впечатляющим масштабом заявлений есть одна простая, но принципиально важная истина, которую сложно игнорировать: какие бы документы ни подписывали ЕС и Центральная Азия, без Азербайджана большая часть этих договоренностей - особенно касающихся поставок, логистики и транзита - просто не сможет работать.

Любое обсуждение транспортных маршрутов, экспорта критического сырья, интеграции энергетических систем или укрепления связности в регионе упирается в один географический и инфраструктурный факт: Азербайджан - это связующ"мост". Причем единственный устойчивый и уже действующий мост между Центральной Азией и Европой.

Прошедший форум подвел итог активному году в отношениях между Евросоюзом и Центральной Азией, включая саммит в Самарканде, министерскую встречу в Ашхабаде и визит Президента Узбекистана в Брюссель, после чего в Ташкенте началась масштабная дискуссия и были объявлены новые инициативы.

ЕС сделал акцент на реализации стратегии Global Gateway, переходя от обсуждений к конкретным проектам. Наибольшее внимание было уделено энергетике, цифровой трансформации, устойчивости цепочек поставок и, что особенно важно, критическому сырью.

Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела прямо сказал: "2025 год показал, как много Центральная Азия и ЕС могут достичь вместе. Мы переходим от потенциала к реализации - в области цифровых коммуникаций, экологически чистой энергии и современного транспорта. Благодаря этим инициативам мы способствуем устойчивому росту, повышаем нашу устойчивость и открываем новые возможности в обоих наших регионах". Кроме того, он также сообщил о шести новых соглашениях в рамках Global Gateway, отметив, что эти шаги помогут превратить Транскаспийский коридор в функционирующий и конкурентоспособный маршрут.

Среди представленных инициатив ключевой стала программа GROW CRM - партнерство с ЕБРР на развитие проектов в сфере критического сырья, подготовку ТЭО, модернизацию нормативной базы и создание новых цепочек стоимости. Еще в 2024 году Узбекистан и ЕС закрепили стратегическое партнерство по критическому сырью и подписали дорожную карту. Сейчас же это сотрудничество переходит к практической реализации.

Если ЕС говорит о сырье Центральной Азии, это касается и Азербайджана. Если ЕС обсуждает транспортные коридоры, это так же относится и к Азербайджану. Если ЕС строит планы по увеличению импорта из региона, он в любом случае опирается на азербайджанскую инфраструктуру. Азербайджан прочно закрепил статус полноценного регионального хаба. С 2022 года объемы перевозок по Среднему коридору выросли почти на 90%, а через страну проходят поставки казахстанской нефти и урана, контейнерные поезда из Китая, а также грузы из Узбекистана и других стран Центральной Азии. Только в 2024 году через Азербайджан было перевезено более 11 миллионов тонн грузов. Международный порт Алят, крупнейший торговый флот Каспия, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и девять международных аэропортов делают страну ключевой транспортной артерией Евразии.

Средний коридор уже стал основной евразийской магистралью, устойчивой к геополитическим потрясениям. Особое значение приобретает Зангезурский коридор, или TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity), который станет частью Среднего коридора. Учитывая, что ЕС рассматривает Средний коридор как стратегически важный и уже инвестирует в его развитие 10 миллиардов евро, TRIPP также нельзя игнорировать - он существенно увеличит пропускную способность транспортного узла, связывающего Центральную Азию с Европой.

Кроме того, в ноябре 2024 года на COP29 в Баку три страны подписали соглашение о производстве и передаче "зеленой" энергии. Проект создает новую энергосистему большого региона - от Казахстана до Каспия и Кавказа - и напрямую связывает ее с Европой.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее предельно ясно заявил, что "Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу". И этим все сказано.

Соглашения, подписанные в Ташкенте, действительно важны для модернизации управления, развития сырьевых отраслей, укрепления безопасности, восстановления экосистем и цифровой трансформации. Но если рассматривать их в прикладном плане - поставки сырья, энергии, продукции, оборудования - то все пути ведут к одному логистическому центру.

Без Азербайджана никакая модель устойчивых поставок из Центральной Азии в Европу не будет ни стабильной, ни экономически оправданной. ЕС может подписывать дорожные карты с Узбекистаном, планировать расширение экспорта казахстанского сырья, инвестировать в перерабатывающие проекты, но физический маршрут всегда один: через Каспий, через Азербайджан.

И это уже реальная практика, подтвержденная цифрами, проектами и политическими решениями. Именно на этом строится логика будущего сотрудничества ЕС с регионом: Центральная Азия для Европы - это не просто пять отдельных стран, а широкий регион, в который органично включен Азербайджан. Это признается и в Китае, и в США, где регион рассматривается в единстве с его ключевыми транспортными и энергетическими узлами. Брюссель, инвестируя в Транскаспийский маршрут и продвигая Global Gateway, так же уже признает это: Азербайджан превращается в стратегический "мост" Евразии, без которого ни одна европейская инициатива в регионе не будет работать.