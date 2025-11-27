IRIA инвестирует $1 млн в новый механизм венчурного финансирования

БАКУ/Trend/ - В настоящее время вопрос создания в Азербайджане фондов венчурного финансирования систематически анализируется в соответствии с международными тенденциями и потребностями экосистемы.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщило Агентство инноваций и цифрового развития (IRIA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечено, что в ближайшем будущем ожидается активное развитие международного сотрудничества и появление новых инвестиционных фондов в этой сфере:

«Основными приоритетами являются развитие инфраструктуры, расширение возможностей финансирования и выход стартапов на рынок. В то же время, в сентябре этого года на инновационном саммите INMerge было объявлено о создании в нашей стране совместно с фондом White Hill Capital нового механизма венчурного финансирования под названием Tumar Ventures и подписано учредительное соглашение. Уставный капитал Tumar Ventures составляет 1 млн долларов США и первоначально будет финансироваться IRIA. На начальном этапе планируется инвестирование в размере 1 млн долларов США, в этом направлении ведутся соответствующие переговоры. В то же время обсуждались инвестиции в проекты и стартапы венчурных фондов, работающих при поддержке агентства".

Было подчеркнуто, что IRIA, анализируя передовой мировой опыт и потребности экосистемы Азербайджана, строит свою деятельность на пяти основных принципах:

«Мы можем отметить поддержку инфраструктуры, финансирования и доступности рынков для стартапов, а также развитие человеческого капитала и инновационной культуры в экосистеме. Таким образом, наш подход к построению экосистемы включает эти пять основополагающих принципов.

Что касается доступа стартапов к финансовым ресурсам, то фонд Caucasus Ventures, созданный в 2022 году при поддержке нашего агентства, на сегодняшний день поддержал около 30 стартапов».

Кроме того, была анонсирована работа над механизмами стимулирования и правовыми реформами для повышения интереса иностранных венчурных фондов к Азербайджану.

Подчеркнуто, что для повышения интереса иностранных венчурных фондов к Азербайджану ведётся работа по двум основным направлениям: «Во-первых, это совершенствование законодательства и формирование необходимой правовой базы для венчурного финансирования. Здесь мы работаем над законодательством совместно с соответствующими государственными органами. Агентство работает в этом направлении уже три года и сосредоточено на актуализации соответствующих законодательных актов и создании прозрачной и благоприятной среды для инвесторов. Во-вторых, организуются международные конференции и мероприятия, налаживаются глобальные связи. Агентство также активно работает в этом направлении, проводя международные инновационные саммиты и мероприятия с участием представителей государственного и частного секторов. Успешным примером можно считать, например, INMerge Innovation Summit и другие мероприятия, организованные в Азербайджане».

Кроме того, в рамках модели взаимного поощрения инвестиций в настоящее время при участии агентства реализуется механизм размещения капитала. Ярким примером этого является казахстанский венчурный фонд White Hill Capital, который на каждый вложенный казахстанским фондом совместно с действующим в Азербайджане ООО Tumar Ventures доллар США вкладывает 2 доллара США в инновационные проекты азербайджанского происхождения. Агентство планирует продолжить свою деятельность в этом направлении в ближайшие годы и работает над более открытыми и эффективными механизмами для иностранных инвесторов.

