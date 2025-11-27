Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 ноября

27 ноября 2025
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 ноября

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 ноября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9722 маната, 1 турецкая лира — 0,0401 маната, 100 российских рублей — 2,1656 маната.

USD 1.7
EUR 1.9722
AUD 1.111
BYN 0.5709
BGN 1.0084
AED 0.4629
KRW 0.1163
CZK 0.0816
CNY 0.2401
DKK 0.2641
GEL 0.6294
HKD 0.2186
INR 0.0191
GBP 2.2538
SEK 0.1792
CHF 2.1148
ILS 0.5201
CAD 1.2116
KWD 5.5376
KZT 0.3285
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5163
MDL 0.1007
NOK 0.1668
UZS 0.0143
PKR 0.6041
PLN 0.466
RON 0.3874
RUB 2.1656
RSD 0.0168
SGD 1.3111
SAR 0.4532
xdr 2.3096
TRY 0.0401
TMT 0.4857
UAH 0.0402
JPY 1.0897
NZD 0.9735

