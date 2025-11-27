Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 ноября

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 ноября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9722 маната, 1 турецкая лира — 0,0401 маната, 100 российских рублей — 2,1656 маната.

USD 1.7 EUR 1.9722 AUD 1.111 BYN 0.5709 BGN 1.0084 AED 0.4629 KRW 0.1163 CZK 0.0816 CNY 0.2401 DKK 0.2641 GEL 0.6294 HKD 0.2186 INR 0.0191 GBP 2.2538 SEK 0.1792 CHF 2.1148 ILS 0.5201 CAD 1.2116 KWD 5.5376 KZT 0.3285 QAR 0.4664 KGS 0.0195 HUF 0.5163 MDL 0.1007 NOK 0.1668 UZS 0.0143 PKR 0.6041 PLN 0.466 RON 0.3874 RUB 2.1656 RSD 0.0168 SGD 1.3111 SAR 0.4532 xdr 2.3096 TRY 0.0401 TMT 0.4857 UAH 0.0402 JPY 1.0897 NZD 0.9735

