Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 ноября

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 ноября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9722 маната, 1 турецкая лира — 0,0401 маната, 100 российских рублей — 2,1656 маната.
|USD
|1.7
|EUR
|1.9722
|AUD
|1.111
|BYN
|0.5709
|BGN
|1.0084
|AED
|0.4629
|KRW
|0.1163
|CZK
|0.0816
|CNY
|0.2401
|DKK
|0.2641
|GEL
|0.6294
|HKD
|0.2186
|INR
|0.0191
|GBP
|2.2538
|SEK
|0.1792
|CHF
|2.1148
|ILS
|0.5201
|CAD
|1.2116
|KWD
|5.5376
|KZT
|0.3285
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5163
|MDL
|0.1007
|NOK
|0.1668
|UZS
|0.0143
|PKR
|0.6041
|PLN
|0.466
|RON
|0.3874
|RUB
|2.1656
|RSD
|0.0168
|SGD
|1.3111
|SAR
|0.4532
|xdr
|2.3096
|TRY
|0.0401
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0402
|JPY
|1.0897
|NZD
|0.9735
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!