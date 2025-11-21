Назван показатель роста ненефтяного ВВП Азербайджана за последние 5 лет

БАКУ /Trend/ - За последние 5 лет ненефтяной ВВП Азербайджана вырос на 63% в номинальном выражении и на 34% в реальном.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс и ряд законов.

Министр сообщил, что доля ненефтяных налогов в ненефтяном ВВП к 2026 году составит 13,1%.

«В целом налоговая нагрузка на экономику находится на уровне 15–19%, а на ненефтяной сектор – на уровне 13%. Это один из самых низких показателей налоговой нагрузки в регионе. В 2026 году 57% доходов государственного бюджета и 63% доходов сводного бюджета будут обеспечены за счет ненефтяного сектора. Доля дефицита ненефтяной базы в ненефтяном ВВП будет снижена до 19%, а к 2029 году планируется снизить этот показатель до 13%. Уровень покрытия текущих расходов бюджета ненефтяными доходами в следующем году достигнет 88%, а к 2029 году планируется довести этот показатель до 100%», – отметил он.

