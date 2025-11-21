В Азербайджане обсудили вопросы снижения банковских рисков и повышения качества оценочной деятельности (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Палата оценщиков Азербайджана обсудили вопросы снижения банковских рисков и повышения качества оценочной деятельности в стране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на регулирующий орган.

Обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя председателя ЦБА Тогрула Алиева с руководством Палаты оценщиков Азербайджана.

Были также рассмотрены вопросы совершенствования нормативно-правовой базы оценочной деятельности, применения «Международных стандартов оценки 2025», а также интеграции экологических, социальных и управленческих факторов в оценку залогового имущества и активов.

Кроме того, были затронуты такие вопросы, как развитие электронных платформ и аналитических систем, снижение банковских рисков и повышение качества оценочной работы.

