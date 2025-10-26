Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном многократно вырос

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года объём товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном составил 568,1 млн долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 370,3 млн долларов США, или в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчётный период товарооборот с Казахстаном составил 1,61% от общего товарооборота Азербайджана.

В январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Казахстан было экспортировано продукции на сумму 70,4 млн долларов США. Это на 19,6 млн долларов США, или на 21,8%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом за отчетный период из Казахстана в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму 497,7 млн ​​долларов США, что на 389,9 млн долларов США или в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, за отчетный период Казахстан занял 7-е место среди стран, из которых Азербайджан импортировал больше всего продукции.

За отчетный период экспорт ненефтяной продукции составил 70,2 млн долларов США от общего объема экспорта из Азербайджана в указанную страну, что на 18,7 млн ​​долларов США или на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 35,375 млрд долларов США. Это на 877 млн ​​долларов США или на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем внешнеторгового оборота составил 18,606 млрд долларов США, импорт – 16,769 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,248 млрд долларов США, или на 6,3%, а импорт увеличился на 2,126 млрд долларов США, или на 14,5%. В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,837 млрд долларов США. Это на 3,374 млрд долларов США, или в 2,8 раза меньше годового показателя.

