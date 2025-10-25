Узбекистан и ЕС выстраивают новый вектор взаимодействия. Что принесет подписание соглашения и прогресс по ВТО

БАКУ /Trend/ – В последние годы Узбекистан последовательно укрепляет свои позиции как один из ключевых центров сотрудничества и развития в Центральной Азии. Визит Президента Шавката Мирзиёева в Брюссель стал логическим продолжением этого курса и одним из самых значимых событий в истории узбекско-европейских отношений. Подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) с Европейским союзом не только открыло новую главу взаимодействия, но и стало важным шагом на пути к укреплению практического сотрудничества, основанного на взаимных интересах и доверии.

«В Самарканде мы взяли на себя обязательство углубить наши отношения со странами Центральной Азии. Сегодня мы выполняем это обязательство, укрепляя наши давние связи с Узбекистаном. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве создает основу для совместной работы Узбекистана и Европейского союза на благо наших граждан», - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Для ЕС EPCA представляет собой стратегический шаг: Брюссель намерен усилить позиции в Центральной Азии, где растет влияние Китая, России и Турции, причем Евросоюз делает ставку не на политическое давление, а на экономику, технологии и “мягкую силу”. Для Узбекистана же новое соглашение открывает путь к более глубокой интеграции в мировую экономику, повышению инвестиционной привлекательности и укреплению статуса независимого и надежного партнера.

Экономические связи Ташкента и Брюсселя уже развиваются ускоренными темпами. За последние семь лет товарооборот Узбекистана с европейскими странами вырос вдвое и превысил 6 млрд евро, а число совместных предприятий с участием европейского капитала превысило тысячу – наглядное свидетельство растущего доверия к проводимым реформам. Показательно, что крупные европейские финансовые институты расширяют свое присутствие: Европейский банк реконструкции и развития уже является ключевым партнером Ташкента, финансируя проекты в сфере “зеленой” энергетики, транспорта и частного сектора, а Европейский инвестиционный банк готовится открыть региональный офис в Ташкенте – шаг, демонстрирующий долгосрочную приверженность Брюсселя развитию сотрудничества.

Документ EPCA, состоящий из девяти разделов, 356 статей и 14 приложений, охватывает практически все направления – торговлю, инвестиции, энергетику, образование, науку, цифровую экономику и др. По сути, новое соглашение обновляет правовую основу отношений, действовавшую с 1996 года, и задает современную архитектуру взаимодействия, выстроенную на взаимных интересах и доверии.

На встречах в Брюсселе Президент Мирзиёев обозначил четыре приоритетных направления дальнейшего сотрудничества. Первое – развитие совместных производств с высокой добавленной стоимостью за счет глубокой переработки стратегического сырья и минеральных ресурсов. Такой подход позволит Узбекистану уйти от сырьевой зависимости и продвигаться вверх по цепочке создания стоимости, тогда как Европа получит надежные источники критически важных материалов для “зеленого” и цифрового перехода.

Второе – “зеленая” экономика и химическая промышленность. Узбекистан пригласил европейские компании к участию в проектах по развитию солнечной и ветровой энергетики, систем накопления энергии и экологичных технологий. Обладая огромным потенциалом возобновляемой энергетики, страна может стать ключевым партнером ЕС в обеспечении новой архитектуры энергетической безопасности. Шавкат Мирзиёев подчеркивает, что "Узбекистан полностью поддерживает международные проекты по поставкам электроэнергии из нашего региона в Европу". Европейские инвестиции в “зеленый” сектор ускоряют переход Узбекистана к низкоуглеродной экономике, а ЕС получает альтернативные источники энергии, снижая зависимость от ископаемого топлива.

Третье – развитие инфраструктуры и логистики. В Узбекистане масштабно модернизируется транспортная сеть – автодороги, железные дороги, аэропорты, создаются новые транспортные коридоры. В этой связи Президент отметил необходимость сотрудничества в создании современных логистических хабов, связывающих Европу и Азию. Укрепление транспортных связей с ЕС, включая задействование Транскаспийского маршрута в рамках инициативы "Global Gateway", позволит диверсифицировать торговые пути и снизить зависимость от традиционных маршрутов.

Четвертое – цифровая экономика и ИТ. Сотрудничество в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций позволит повысить технологический уровень Узбекистана и интегрировать его в глобальное цифровое пространство.

Среди ключевых итогов визита – фактическое завершение переговорного процесса по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Как сообщил специальный представитель Президента по вопросам ВТО Азизбек Урунов, это стало результатом более двух лет переговоров и совместной работы. С 27 странами ЕС уже достигнуты договоренности по доступу на рынки, остаются лишь договоренности с тремя партнерами до финального подписания соглашений о вступлении. Такой прогресс послужил сигналом признания проводимых в Узбекистане реформ и укрепления роли страны в мировой торговле. Эксперты отмечают, что присоединение к ВТО откроет Узбекистану доступ к рынкам более 160 государств и создаст стимулы для роста экспортно-ориентированных отраслей.



Европейские участники переговоров высоко оценили прозрачность и стабильность условий для инвестиций в Узбекистане, а также готовность страны к реализацию масштабных проектов. Представители бизнеса выразили особый интерес к сотрудничеству в сфере добычи и переработки критически важных минералов, энергетики и цифровых технологий – направлениям, которые находятся в фокусе новой повестки сотрудничества.



Брюссельский визит наглядно продемонстрировал, что отношения Узбекистана и ЕС переходят от преимущественно дипломатического формата к практическому партнерству. Для Европы это часть более широкой стратегии по укреплению присутствия в Центральной Азии, где формируются новые маршруты торговли и энергетические коридоры. Для Ташкента же это возможность закрепить за собой роль самостоятельного игрока, формирующего региональную повестку дня. Этот визит стал символом того, что Узбекистан становится активным создателем новой геоэкономической реальности. Подписание EPCA и прорыв в вопросе вступления в ВТО подтверждают: страна уверенно интегрируется в мировую систему, сохраняя собственную стратегическую независимость