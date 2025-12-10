В Баку начался второй день международной конференции, посвященной нефтегазовому сектору

БАКУ /Trend/ - В Баку начал работу второй день Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference (целостность активов, коррозия и защитные покрытия), посвященной нефтегазовому сектору.

Как сообщает Trend, мероприятие собрало ведущих экспертов отрасли, руководителей компаний и поставщиков технологий.

Повестка второго дня, как и первого, довольно насыщенная. Участники обсудят текущую ситуацию и инновации в области защиты целостности активов, борьбы с коррозией и технологий защитных покрытий. Одновременно будут представлены риски, технические решения и международный опыт отрасли.

Следует отметить, что в мероприятии принимают участие более 500 представителей из более чем 20 стран. На конференции выступят более 50 докладчиков, а более 25 компаний представят свои технологические решения. В общей сложности запланировано более 50 технических сессий, несколько панельных дискуссий и различные мероприятия для налаживания профессиональных контактов.

Новость обновляется