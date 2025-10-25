ING поделилась прогнозами по инфляции в Турции до 2028 г.

БАКУ /Trend/ - Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновлённый прогноз по инфляции в Турции до 2028 года, сообщает Trend.

Согласно оценкам аналитиков, в 2025 году годовой уровень инфляции составит 34,8%, в 2026 году – 23,5%, а в 2027 году ожидается снижение до 17,6%.

В поквартальном разрезе в 2025 году прогнозируются следующие показатели: в третьем квартале инфляция составит 33,3%, в четвёртом квартале — 30,4%.

Согласно данным Турецкого статистического института (TurkStat), годовой уровень инфляции в Турции в сентябре составил 33,29%, увеличившись по сравнению с 32,95% в августе и превысив прогнозный показатель около 32,5%.

Отмечается, что наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован в сфере образования — на 66,1%, жилищном секторе — на 51,36%, а также на продукты питания и безалкогольные напитки — на 36,06%.

Наименьшее повышение наблюдалось в категории одежды и обуви — на 9,8%, сферы связи — на 23,2% и алкогольных напитков и табачных изделий — на 24,49%.

"По данным института, три основные группы расходов с наибольшим удельным весом составили: продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 36,06%), транспорт (на 25,3%) и жильё (на 51,36%).

Вклад этих основных групп в годовое изменение составил 8,60% для продуктов питания и безалкогольных напитков, 4,15% - для транспорта и 7,85% - для жилья.

При этом месячный уровень инфляции в сентябре составил 3,23%, увеличившись с 2,04% в августе и также превысив рыночные ожидания на 2,6%", - говорится в сообщении.