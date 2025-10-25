В Wabtec назвали сроки по поставкам и обслуживанию грузовых локомотивов в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Американская компания железнодорожных технологий и оборудования Wabtec поставит в Казахстан 300 грузовых локомотивов, при этом поставки и сопутствующее обслуживание будут осуществляться на протяжении примерно 15 лет.

Об этом сообщили Trend в компании.

"Поскольку эти локомотивы будут эксплуатироваться в Казахстане, они должны пройти сертификацию в соответствии с местными требованиями (сертификация по стандартам ГОСТ). Локомотивы будут соответствовать последним требованиям по выбросам ГОСТ, которые отличаются от американских и европейских норм", - сообщил источник.

В компании подчеркнули, что планируют продолжить развивать сотрудничество с Казахстаном, уделяя особое внимание развитию инженерной и социальной инфраструктуры. Проекты будут включать в себя улучшение условий жизни, расширение доступа к образованию, здравоохранению и коммунальным услугам, а также создание новых рабочих мест.

Напомним, что в рамках рабочего визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США в сентябре 2025 года, Wabtec и казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ), при участии министра торговли Говарда Латника, подписали соглашение на сумму 4,2 миллиарда долларов о поставке локомотивов серии Evolution и долгосрочном сервисном обслуживании. Сделка направлена на масштабную модернизацию железнодорожной отрасли Казахстана.

Отметим, что с 2009 года в Астане успешно функционирует локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За это время компания инвестировала более 230 миллионов долларов. С момента запуска завод выпустил свыше 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт, при этом уровень локализации производства достиг 45 процентов.

В июле 2024 года Wabtec открыла в Казахстане технологический и инженерный центр, который стал площадкой для внедрения инноваций и подготовки высококвалифицированных кадров.

Wabtec является ведущим мировым поставщиком оборудования, систем, цифровых решений и услуг с добавленной стоимостью для грузовой и пассажирской железнодорожной отрасли, а также для горнодобывающей, морской и промышленной сфер.