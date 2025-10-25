Хроника Победы (25.10.2020): Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Центральном командном пункте Министерства обороны прошло оперативное совещание

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

25 октября 2020 года в Центральном командном пункте Министерства обороны под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева прошло оперативное совещание с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

Как сообщает Trend, министр обороны Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства выступил на оперативном совещании.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уже около месяца идет война. За этот период наша страна добилась больших успехов на поле боя. Каждый день с фронта приходят хорошие вести. В течение дня меня регулярно информируют об операциях в зоне боевых действий, мною даются соответствующие указания. Можно сказать, ежечасно поступает информация о событиях, происходящих в разных регионах, Министерство обороны и другие структуры информируют меня. Ежедневно проводятся оперативные совещания. Словом, ситуация полностью находится под контролем. За этот период часть наших оккупированных земель была освобождена от оккупантов, более 100 населенных пунктов – города, села освобождены от оккупантов. В освобожденных городах и селах уже возвышается флаг Азербайджана. Видеокадры из этих городов и сел демонстрируются азербайджанской общественности, и каждый может увидеть, в какое состояние привел озверевший враг наши города и села. Не осталось ни одного уцелевшего здания, ненавистный враг разрушил все здания, дома, административные здания, социальные объекты, наши исторические и религиозные памятники. Оккупированные земли и разрушения – живые свидетели армянского вандализма. Армянское государство несет ответственность и ответит за эти преступления.

Я дал поручение, чтобы во всех освобожденных от оккупации регионах была проведена инспекция, чтобы все разрушения были зафиксированы, составлены акты, взято на учет разрушенное имущество наших граждан, и, конечно же, Армянское государство ответит за эти военные преступления. Весь мир вновь увидел, с каким озверевшим врагом мы столкнулись. Сегодня азербайджанские солдаты и офицеры преподают врагу урок на поле боя, указывают ему на его место, прогоняют врага с наших земель. Мы проливаем кровь, у нас есть шехиды, военнослужащие, а также гражданские лица становятся шехидами. Армения не может противостоять нам на поле боя и вновь, как это было всегда, прибегает к своим грязным деяниям, обстреливая наши населенные пункты, гражданское население. В результате этих подлых обстрелов погибли более 60 гражданских лиц, около 300 человек получили ранения. Два дня назад героически погиб Национальный герой Шукюр Гамидов. Он проявил героизм во время апрельских боев 2016 года. Я присвоил ему почетное звание Национального героя и лично вручил ему звезду Национального героя.

Предлагаю почтить минутой молчания память всех наших военнослужащих, ставших шехидами в боях. Аллах рехмет элясин. Да дарует Аллах исцеления нашим раненым военнослужащим и гражданским лицам.

В течение этих дней мы в очередной раз увидели, что Армения не намерена добровольно покинуть эти земли. Вновь увидели, что на протяжении этих 30 лет Армения просто пыталась выиграть время, имитировать ведение переговоров и намеревалась навечно сохранить статус-кво. К сожалению, международные посредники не смогли оказать должного давления на государство-оккупанта, либо же не хотели этого делать. Иначе 4 резолюции Совета Безопасности ООН не остались бы на бумаге. Должен также сообщить, что несколько дней назад страны-сопредседатели провели заседание Совета Безопасности ООН. На нем был выдвинут документ, который нас не устраивал и который фактически перечеркивал резолюции, принятые в 1993 году. Мы выразили решительный протест против этого. Это очередное проявление несправедливости, двойных стандартов. В принятых в 1993 году резолюциях четко и ясно выражена позиция о территориальной целостности Азербайджана. Резолюции, принятые в 1993 году, требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. В проекте, представленном в эти дни, данных положений нет. Словом, этот шаг оценивается как очередная провокация против Азербайджана. Мы выразили свою позицию, и я счастлив, что несколько стран-членов Совета Безопасности выступили против этого проекта. Несмотря на то, что со стороны больших государств на них оказывалось давление. Но эти страны являются членами Движения неприсоединения, в котором в настоящее время председательствует Азербайджан. Поддержка, оказанная ими Азербайджану, конечно же, высоко оценивается и показывает, что в рамках Движения неприсоединения есть солидарность на высоком уровне. Словом, этот политический шаг потерпел фиаско, никакого документа принято не было, и считаю, что это - наша очередная политическая победа. Мы побеждаем в политической плоскости точно так же, как и на поле боя. Мы даем достойный ответ провокационным шагам покровителей врага так же, как и прогоняем его на поле боя. Азербайджан не одинок, международное сообщество признает нашу территориальную целостность, мы действуем в рамках норм международного права. Несмотря на то, что за этот период Армения неоднократно провоцировала нас, подвергала наши военные позиции обстрелу со своей территории, подвергала обстрелу наши населенные пункты, дважды нанесла со своей территории удары баллистическими ракетами по городу Гянджа, в результате чего погибли невинные люди. Ежедневно они выпускают по Тертеру, Агдаму и другим нашим прифронтовым городам и селам сотни, тысячи снарядов, а международное сообщество, посредники хранят молчание на это. Сейчас они пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации. Для этого это есть один путь – Армения должна добровольно покинуть наши земли, уйти вон. Этого требует международное право. Но на них никто не влияет, не оказывает давления, наоборот, мы наблюдаем попытки оказания влияния и давления на нас. Конечно же, никто не может повлиять на нас, на нашу волю. Просто, пусть наши военнослужащие и граждане знают, что и на фронте, и на политической арене идет очень серьезная борьба, очень серьезная. Мы проливаем кровь на поле боя, освобождаем наши земли ценой жизни этих наших героев, в то же время мы оказываем сопротивление и на политической арене, демонстрируем мужество, отстаиваем свою позицию.

Два раза по просьбе Армении, предложению больших государств было объявлено прекращение огня. И в обоих случаях Армения нарушила его. В первый раз не прошло и одного дня, как она подвергла бомбардировке Гянджу. Во второй раз Армения нарушила режим прекращения огня спустя две минуты. В таком случае Азербайджан, конечно же, дал и будет давать им достойный ответ. Мы и впредь будем прогонять врага с наших земель, до конца.

У нас есть условие, если страны, которые сочувствуют Армении, покровительствуют им и фактически создали армянам, Армении условия для того, чтобы наши земли почти 30 лет находились под оккупацией, хотят прекращения огня, то они должны оказать давление на эту страну. Премьер-министр Армении должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет оккупированные земли. Мы не слышали такого заявления. Наоборот, он говорит о праве народов на самоопределение и фактически разрушил переговорный процесс.

Режим прекращения огня не может быть безоговорочным. Они будут обманывать нас еще 27, 30 лет, еще 30 лет сюда будут приезжать делегации, вести переговоры. Мы сыты по горло, терпение азербайджанского народа иссякло. 28 лет назад была создана Минская группа. На протяжении 28 лет нас обманывали. На протяжении 28 лет нам обещали, говорили подождите, остановитесь, мы окажем давление на Армению, сделаем так, эдак. Все это было ложью. И все это видят. А я всегда говорил своему народу правду. Говорил то, что есть. И сегодня я говорю то, что есть.

Должен сообщить, что сегодня Армения вооружается. Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение. У нас есть список этого оружия. У нас есть все данные о совершенных рейсах - когда, откуда, из какого города вылетел борт и когда приземлился в Ереване, что на нем было. В ходе нынешних боев были уничтожены или взяты в качестве трофеев около 300 армянских танков. Откуда у них столько денег? Это же бедная страна, у которой нет ни денег, ни возможностей. Получили бесплатно. Уничтожены шесть зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны "С-300". Их стоимость известна. Откуда это у них? Зенитно-ракетные комплексы "ТОР", "ОСА", беспилотные летательные аппараты, самолеты, которые уже уничтожены Азербайджаном. Откуда у них "Точка-У", "СКАД"? Они были переданы и передаются им бесплатно. Мы не можем хранить молчание по этому поводу. Пусть все это знают. Мы сражаемся в одиночку, в одиночку!

Я говорю это, в первую очередь, для того, чтобы азербайджанский народ знал реальную ситуацию. Чтобы он знал, какой ценой мы освобождаем наши земли от оккупантов. Чтобы он знал, что если бы на протяжении этих 27-28 лет Армении не оказывалась финансовая, военная, политическая помощь, то наши земли давно были бы освобождены от оккупантов, причем мирным путем. Посмотрите, как теперь армянские солдаты убегают с поля боя. Все эти кадры есть. Сегодня только часть из них просачивается в прессу. Но на самом деле это очень большой видеоматериал. Если бы не было этого оружия, политической поддержки, то смогла бы Армения удерживать наши земли под оккупацией! Конечно же, нет. Я говорил, мы гоним и будем гнать их. Никто не сможет противостоять Азербайджану. Мы правы, мы сражаемся на своих землях, восстанавливаем свою территориальную целостность, мы не перешли на территорию Армении, у нас нет таких планов. Если бы мы думали об этом, то давно сделали бы это. Для этого даже не нужно прилагать больших усилий.

Мы достигли успеха на поле боя. Но в то же время эти бои показали, что все еще есть недочеты, недостатки, и мы их оперативно устраняем. В то же время, после этих боев, после завершения второй Карабахской войны все достигнутые в ходе боев успехи и недочеты должны быть серьезно проанализированы. Несмотря на то, что сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе, мы и впредь должны использовать более современные методы в деле строительства армии.

Эти бои стали для нас большим опытом. Мы увидели, что некоторые виды вооружения, находящиеся в нашем арсенале, в ряде случаев не так уж и необходимы в современных боях. Наоборот, сегодня мы вступили в высокотехнологичный этап, и, конечно же, технологии, профессионализм в большой степени обеспечивают успех любой армии. Но я говорил это и хочу сказать еще раз, что земли от оккупантов освобождают солдаты и офицеры. Флаг также водружают они, и земли от оккупантов освобождают они. Поэтому в предстоящие дни, - сегодня мы поговорим об этом, - наши военные операции должны проводиться таким образом, чтобы повысилась их эффективность, чтобы мы не теряли время. В некоторых случаях есть задержки. Порой задержки никак не могут обосновать. Мы анализируем, будем анализировать все это. Еще раз говорю, Азербайджанская армия демонстрирует большую отвагу, профессионализм. В начале 1990-х годов мы потеряли наши земли за несколько лет. Сегодня не прошло и месяца как мы освободили от оккупантов часть Физулинского, Гадрутского, Джебраильского, Зангиланского, Кяльбаджарского, Губадлинского районов. Повторяю, ежедневно с фронта приходят хорошие вести. Правда, на некоторых направлениях нужны серьезные корректировки, но в целом мы достигаем стоящей перед нами цели. Каждый день дается боевое задание на следующий день. Я утверждаю это боевое задание и, можно сказать, что большая его часть выполняется.

Я уверен, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Мы сражаемся на своей земле. Справедливость на нашей стороне, международное право на нашей стороне, историческая справедливость на нашей стороне. Мы должны восстановить свою территориальную целостность, мы должны прогнать оккупантов с наших земель, должны обеспечить суверенитет нашей страны. Уверен, что мы добьемся этого. Но для того, чтобы добиться этого, конечно же, от каждого должностного лица требуется быть ответственным, отважным и дисциплинированным.

В эти дни я регулярно обращаюсь к азербайджанскому народу, выражаю свои мысли, сообщаю об успехах. И сегодня я хочу заверить азербайджанский народ, что мы и впредь не свернем со своего справедливого пути! Ни одна сила не сможет повлиять на нашу волю. Мы до конца будем гнать врага, восстановим нашу территориальную целостность!