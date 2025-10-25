Восстановление валютных резервов Грузии снижает краткосрочные риски ликвидности - Fitch

БАКУ /Trend/ - Восстановление международных резервов Грузии (BB/Negative) в этом году превысило ожидания Fitch Ratings, чему в значительной степени способствовали покупки иностранной валюты Центральным банком и рост цен на золото, сообщает Trend со ссылкой на Fitch Ratings.

"Международные резервы достигли 5,43 миллиарда долларов США в сентябре 2025 года, что на 27% выше минимума в 4 миллиарда долларов, зафиксированного в октябре 2024 года, и почти соответствует предыдущему пику, отмеченному в августе 2023-го.

Основными факторами роста стали чистые покупки иностранной валюты Национальным банком Грузии (НБГ) на сумму 1,5 миллиарда долларов за первые восемь месяцев 2025 года, а также 40-процентное увеличение стоимости золотых резервов НБГ с октября 2024 года", - говорится в информации.