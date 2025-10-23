США рассматривают участие компаний в проектах ТАПИ и Транскаспийского газопровода - Brownstein

АШХАБАД /Trend/ - США рассматривают возможность участия американских компаний в проектах ТАПИ и Транскаспийского газопровода.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявила директор по политике компании Brownstein Hyatt Farber Schreck Саманта Карл-Йодер в рамках круглого стола на полях Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

Она отметила, что компания в течение года сотрудничает с консорциумом по строительству газопровода ТАПИ. По ее словам, первый участок газопровода до Герата в Афганистане реализуется в соответствии с американской лицензией General License 20, позволяющей вести экономическую деятельность в гуманитарных целях, и не подпадает под санкционные ограничения.

Карл-Йодер подчеркнула, что в настоящее время ведется диалог с администрацией США по вопросу дальнейшего прохождения трубопровода через Афганистан, а также по механизмам, которые позволят минимизировать экономические выгоды для действующих в стране властей.

По ее словам, участие американских компаний, таких как ExxonMobil или Chevron, в проектах по строительству газопроводов, включая Транскаспийский, может снизить политические риски и повысить доверие к этим проектам.

Она также добавила, что в Вашингтоне рассматривают растущую глобальную потребность в природном газе, связанную, в частности, с развитием центров обработки данных и технологий искусственного интеллекта.

По оценке Карл-Йодер, спрос на природный газ в мире сохранится не только до 2030-х, но и, вероятно, до 2050–2060 годов.

"Это создает возможности и для Туркменистана, и для американских компаний в рамках энергетических проектов, направленных на укрепление глобальной энергетической безопасности", - сказала она.