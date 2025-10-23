Состоялась премьера фильма «Шовкет», посвященного первой азербайджанке-капитану судна

БАКУ /Trend/ - По инициативе компании ASCO, входящей в холдинг AZCON Holding, состоялась презентация художественного фильма «Шовкет», посвященного первой азербайджанке-капитану судна Шовкет Селимовой.

Как сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), в мероприятии, состоявшемся в киноцентре «Низами», приняли участие руководство и сотрудники ASCO, студенты Азербайджанской государственной морской академии (АГМА) и Азербайджанского морского колледжа (АМК), представители общественности, деятели культуры, журналисты, а также творческая группа фильма.

Председатель правления ASCO Рауф Велиев отметил особое значение состоявшейся 22 октября презентации фильма, отражающего богатую историю пароходства. Он подчеркнул, что жизнь и деятельность Шовкет Салимовой служат мощным источником мотивации для женщин, и число женщин, работающих как в составе персонала ASCO, так и обучающихся в AГМА, растет. Он пригласил на сцену одну из этих женщин, выпускницу AГМА Нурану Акберову, которая работает матросом на судне типа RoPax «Зарифа Алиева», и поздравил ее с продолжением после этого работы в качестве помощника капитана.

На мероприятии был исполнен отрывок из романса «Сулар гызы», посвященного женщине-капитану, исполненный народной артисткой Флорой Керимовой в 1979 году. Затем Флора Керимова поделилась воспоминаниями о Шовкет Салимовой.

Далее был показан художественный фильм.

После презентации творческая группа фильма была приглашена на сцену, состоялось вручение благодарственной грамоты от имени ASCO.

В создании фильма приняли участие более 70 местных и зарубежных специалистов, а также более 100 актеров. Образ Шовкет Салимовой воплотила актриса Назрин Абдуллаева. В фильме также снялись народный артист Гурбан Исмаилов, актеры Хикмет Рагимов, Эльсевар Рагимов, Нигяр Мурсалова и другие известные деятели культуры.

Автор идеи художественного фильма – руководитель отдела по связям с общественностью ASCO Мехман Мехдиев, авторы сценария – директор музея-корабля «Сураханы» Турал Ибрагимов и Асиф Рустамов. Режиссер-постановщик фильма – Асиф Рустамов, режиссер – Рауф Гурбаналиев, главный продюсер – Турал Ибрагимов, исполнительный продюсер – Сабина Гасанова.

В ходе съемок широко использовались суда флота ASCO. Также были подготовлены уникальные реквизиты, передающие дух эпохи.

