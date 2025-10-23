Мирного хлеба над головой! За что Армения благодарит Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Астана, где в октябре уже пахнет холодом и деловой предсказуемостью, принимала президента Азербайджана Ильхама Алиева с тем восточным радушием, которое в Казахстане умеют сочетать с тщательно выстроенным протоколом.
В парадном зале в Акорде - так называется резиденция Касым-Жомарта Токаева - шли последние приготовления к началу официальной встречи Ильхама Алиева. Оркестр раз за разом репетировал вступление к гимну Азербайджана, по залу расставили флаги двух стран, азербайджанская делегация выстроилась на отведенном ей месте.
В ожидании коллег из Казахстана шли неформальные, внутриазербайджанские внешнеполитические консультации.
- Ой, тут зал украшен восьмиконечными звездами! - замечает одна
из моих коллег. - Прямо как у нас!
Эта короткая реплика отлично описывала огромный и десятилетиями простаивавший потенциал отношений между Баку и Астаной. Долгие годы ни мы, ни они и не догадывались, что Азербайджан и Казахстан на самом деле гораздо ближе, чем мы думаем. Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев не просто понимали это лучше других – они преобразовали эту общность в реальное сотрудничество. Плоды их работы нам - да что там нам, всем - предстояло увидеть через несколько часов, по окончании переговоров.
Переговоры завершены, делегации обмениваются подписанными документами. Их названия объявляли в зале, но в этом, казалось, не было совершенно никакой нужды: по персоналиям поднимавшихся со своих мест министров и так все было понятно.
Микаил Джаббаров, Парвиз Шахбазов, Джейхун Байрамов ... и еще раз Джейхун Байрамов, и еще раз. Затем Рашад Набиев, Микаил Джаббаров и снова Рашад Набиев, еще дважды. Краше описать приоритеты, определенные Алиевым и Токаевым, было решительно невозможно.
Президент Токаев в своем заявлении для прессы был лаконичен:
- Мы уделяем особое внимание укреплению наших межгосударственных связей. Это соответствует коренным интересам обеих стран.
Визит президента Азербайджана Токаев назвал критически важным
событием - для укрепления отношений между Баку и Астаной, и тут же
пояснил, почему.
- Ильхам Гейдар оглу Алиев – это выдающийся государственный деятель исторического масштаба, - заявил Токаев. - Он внес решающий вклад в защиту и укрепление независимости, территориальной целостности Азербайджана. Благодаря неустанным усилиям Президента Ильхама Алиева авторитет и влияние Азербайджана на мировой арене многократно усилились.
- Макроэкономические показатели азербайджанской экономики отличаются устойчивостью и убедительно свидетельствуют о прогрессе страны и о хорошей форме, в которой находится ваша экономика, - продолжал президент Казахстана.
В этом были убеждены абсолютно все собравшиеся.
Не мог президент Казахстана не сказать и о самом масштабном направлении сотрудничества - международном транзите. Азербайджан давно заявил о себе как о главном - и самом предсказуемом - хабе между Востоком и Западом, и Казахстан видит в этом потенциал и для себя.
- Во время переговоров рассмотрен ход реализации крупных инфраструктурных проектов, в частности, такого стратегически важного, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, - продолжал лидер Казахстана.
Таким образом, стратегически важными для Астаны сегодня являются Средний коридор и лидерство Ильхама Алиева.
Журналисты могли убедиться в этом всего несколько минут назад - перед тем, как Алиев и Токаев вышли к прессе, им провели презентацию возможностей Среднего коридора, и строго говоря, большая часть этой презентации касалась инфраструктурных возможностей, которые появились благодаря Азербайджану. Точнее, благодаря президенту страны.
Описывая итоги переговоров, Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане благодарны Казахстану за поддержку - как до восстановления суверенитета над оккупированными территориями, так и после этого:
- В период оккупации Казахстан на всех международных площадках, в рамках всех международных инициатив Азербайджана всегда поддерживал нас, голосовал солидарно с нами и способствовал урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на принципах международного права и справедливости.
Собравшиеся в зале вспомнили, как в свое время именно эта принципиальная позиция Казахстана вызывала в Армении бурную, не всегда адекватную реакцию. Кто бы мог предположить, что в 2025 году Армения будет благодарить Ильхама Алиева за визит к Касым-Жомарту Токаеву? Никто, даже сидевшие в зале журналисты - ведь свои главные слова президент Азербайджана на тот момент еще не произнес.
Ильхам Алиев напомнил о том, что многое изменилось после саммита
в Вашингтоне и парафирования мирного соглашения между Баку и
Ереваном. Мы все еще не подозревали, насколько.
И тут глава государства заявил:
- Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на
транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.
И первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в
Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того,
что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но
и на практике.
Его слова произвели в зале эффект разорвавшейся бомбы. Тишину нарушил шепот и клацанье клавиш на клавиатурах - журналисты бросились исполнять свой профессиональный долг.
Казахстанские журналисты, сидящие прямо передо мной, шепотом
обсуждают услышанное:
- Они (азербайджанцы - прим. Э.А.) дали им хлеба?
- Ага, осталось зрелище показать. Хлеба и зрелищ, помнишь?
- Да зрелище им еще в 2020-м году показали.
Буквально одной сказанной фразой Ильхам Алиев наглядно объяснял, насколько выгоден мир - даже тем, кто 30 лет упорно пытался жить войной. И судя по всему, они - там, в Ереване - Ильхама Алиева с благодарностью поняли.
Через несколько минут пресс-секретарь Никола Пашиняна,
представители правительства Армении и МИД страны говорили о том,
как они приветствуют это решение президента Азербайджана. Их шеф
Никол Пашинян пошел еще дальше - выступая на следующий день в
Тбилиси на международном форуме, Пашинян прямо поблагодарил
президента Азербайджана за разрешение на транзит казахстанского
зерна в Армению.
Есть в этом некая историческая ирония. Люди, которые тридцать лет назад разрушили до основания единственный в мире музей хлеба (он был в Агдаме), теперь получают его через Азербайджан.
И говорят за это спасибо Ильхаму Алиеву: человеку, величие
которого в том, что он сначала освободил Агдам, а затем разрешил
возить хлеб тем, от кого его освободили.
Эмин Алиев
главный редактор АМИ Trend