Состоялась церемония награждения победителей IX Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В киноцентре "Низами" в Баку состоялась церемония награждения победителей IX Международного фестиваля документального кино DokuBaku, темой которого в этом году стала "Божественность" (Divine), сообщает Trend Life.
На открытии вечера директор фестиваля, режиссёр Имам Гасанов отметил, что в течение недели фестиваль предоставил любителям кино не только возможность увидеть интересные фильмы, снятые в разных уголках мира, но и шанс задуматься о внутреннем мире человека, его свете и связи с Вселенной.
Заключительная церемония прошла в тёплой, искренней атмосфере. Были объявлены победители, вручены награды, а члены жюри и режиссёры поделились своими впечатлениями, подчеркнув глубокое влияние документального кино на человеческую душу. В этом году на фестиваль было представлено более 200 фильмов из разных стран мира. В конкурсную программу вошли 57 картин, включая 5 документальных фильмов азербайджанских режиссёров.
Победители фестиваля
Конкурс DOKUTAM
Главный приз - iMystic
"Кто постучит в дверь?", реж. Майя Новакович (Сербия)
Особое упоминание жюри:
"Мой дом" - реж. Сейран Махмудоглу (Азербайджан)
"Колыбельная отца" - реж. Леся Дьяк (Украина)
"Двойная трудность" - реж. Эмилия Снежгонска (Польша)
Конкурс DOKUSHORTS
Главный приз - iMystic
"Сезон винограда", реж. Эбрагим Хесари (Иран)
Особое упоминание жюри:
"Готов умереть" - реж. Базилио Маритано Сайлер (Германия)
"Матин" - реж. Сэм Солеймани (Иран)
Конкурс DOKUMUSE
Главный приз - iMystic
"После танца", реж. Себаштиан Варела (Португалия)
Особое упоминание жюри:
"Маэстро: по дорогам молний" - реж. Гусейнага Асланов (Азербайджан)
"Песни" - реж. Пабло Гуаризе (Бельгия)
Конкурс DOKUECHO
Главный приз - iMystic
"Пастушья прогулка", реж. Анкит Погула (Индия)
Особое упоминание жюри:
"Праша-Крити" - реж. Араз Гулиев (Азербайджан)
"Тишина после бури" - реж. Алина Ризван (Пакистан)
"Пыльно-серый кофе" - реж. Юйян Ван (Китай, Франция, Республика Корея)
Конкурс DOKUKIDS
Главный приз - iMystic
"Шестигранный улей и мышь в лабиринте", реж. Бартек Джиадош, Тильда Суинтон (Великобритания)
Особое упоминание жюри:
"Танцующая девочка" - реж. Пярвана Гулиева (Азербайджан)
"Бали" - реж. Амоли Биревар (Индия)
"В сад, ла-ла-ла" - реж. Каетан Лукаш Почильский (Польша)
Конкурс DOKUBOX
Главный приз - iMystic
"Нижние тени", реж. Рамин Халиги (Иран)
Особое упоминание жюри:
"Миграция в никуда" - реж. Николай Флоцкий (Норвегия).
