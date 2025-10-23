TAPI Pipeline Company Ltd рассчитывает завершить участок газопровода в Герате к концу 2026 г.

АШХАБАД /Trend/ - Компания TAPI Pipeline Company Ltd рассчитывает завершить строительство участка газопровода ТАПИ в Герате к концу 2026 года.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил генеральный директор компании Мухамметмырат Аманов в рамках круглого стола на полях Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

"Наша цель — финализировать строительные работы на участке Герат к концу следующего года и начать подачу газа в конце 2026 или в начале 2027 года", — отметил он.

Аманов подчеркнул, что проект продвигается в соответствии с намеченным графиком, а переговоры с пакистанской стороной по ключевым соглашениям, включая Host Government Agreement и Gas Transportation Agreement, близки к завершению.

"Более 90 процентов работы уже выполнено, и мы ожидаем конкретных шагов по финализации и подписанию этих документов", — добавил он.

Он также сообщил, что Азиатский банк развития продолжает взаимодействие с консорциумом ТАПИ и ранее предлагал финансирование свыше 1 миллиарда долларов США. По словам Аманова, Исламский банк развития выразил готовность рассмотреть участие в финансировании афганского и пакистанского участков проекта.

"Этот сегмент — своего рода доказательство того, что проекты такого масштаба могут реализовываться в нашем регионе", — отметил глава компании.