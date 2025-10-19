Начались работы по обеспечению устойчивого водоснабжения сел в Зангилане

БАКУ /Trend/ - Определена компания, которая будет осуществлять строительство сетей и объектов водоснабжения и канализации в селах Агалы и Мамедбейли Зангиланского района.

Как сообщает Trend, Дирекция строящихся объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана уже завершила соответствующие работы.

Организация поручила выполнение указанных работ ОАО "Protean Construction" и заключила с ним договор. Согласно договору, ОАО было выплачено 4 миллиона манатов.

Следует отметить, что ОАО "Protean Construction", которому были поручены работы, прошло государственную регистрацию в 2007 году. Законным представителем ОАО, уставный капитал которого составляет 160 672 маната, является Тахмазов Магомед Агджа оглу.