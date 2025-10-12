Вырос экспорт продукции через таможни иранской провинции Йезд

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) экспорт продукции через таможню провинции Йезд, расположенной в центральной части Ирана, увеличился на 25% в стоимостном выражении и на 17% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор таможенного управления иранской провинции Йезд Мохаммад Гасимпур.

По его словам, за 6 месяцев через таможни провинции был экспортирован 1 миллион тонн продукции на сумму 197 миллионов долларов США.

Гасимпур добавил, что за 6 месяцев через таможни провинции были экспортированы керамика, стекло, различные виды углеводородов и другие товары.

Он сообщил, что за указанный период через таможни провинции в страну было импортировано 62 тысячи тонн продукции на сумму около 145 миллионов долларов США. Импортируемая продукция в основном представляла собой сырье и оборудование для производственных предприятий.

Следует добавить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые шесть месяцев составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6 процентов по объёму.

Согласно статистике Таможенного управления Ирана, импорт товаров в Иран за первые шесть месяцев составил около 18,8 миллиона тонн на сумму около 28,4 миллиарда долларов США. Импорт продукции снизился на 15% в стоимостном выражении и увеличился на 2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.