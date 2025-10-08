С делегацией Caspian Policy Center обсуждено транспортное и экономическое сотрудничество в Каспийском регионе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и авторитетным научно-исследовательским центром США - Caspian Policy Center - состоялся обмен мнениями по вопросам транспорта, энергетики, цифровизации, экономического сотрудничества и устойчивого развития в Каспийском регионе.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, заместитель министра Рахман Гумматов провел встречу с делегацией во главе с председателем Совета директоров Caspian Policy Center Афганом Нифти.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с транспортом, энергетикой, цифровизацией, экономическим взаимодействием и устойчивым развитием в Каспийском регионе

Р.Гумматов подробно рассказал о проводимых инфраструктурных и институциональных реформах, направленных на расширение Среднего коридора. Он подчеркнул, что предпринимаются важные шаги для превращения страны в региональный мультимодальный логистический центр. В этом контексте особое значение имеют внедрение цифровых транспортных систем, модернизация портов, железных дорог и аэропортов, а также развитие Зангезурского коридора.

Кроме того, Р.Гумматов высоко оценил исследования и инициативы Caspian Policy Center, направленные на продвижение устойчивого развития, энергетической безопасности и региональной стабильности в Каспийском регионе.

В ходе встречи также были обсуждены возможности расширения сотрудничества в будущем в рамках совместных проектов и аналитических платформ.

