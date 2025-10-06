Казахстан и Wabtec заключили крупнейший в истории компании контракт на поставку локомотивов

БАКУ/Trend/ - Американская компания железнодорожных технологий и оборудования Wabtec и «Казахстан Темир Жолы» заключили крупнейшее в истории соглашение на 4,2 миллиарда долларов о поставке локомотивов серии Evolution и долгосрочном сервисном обслуживании, направленное на модернизацию железнодорожной отрасли Казахстана, сообщает Trend со ссылкой на Wabtec.

"На протяжении более двух десятилетий наше партнёрство с KTЖ играло ключевую роль в преобразовании железнодорожной отрасли Казахстана.

Это историческое соглашение отражает стратегическое видение KTЖ в развитии национальной железнодорожной сети как основного связующего звена между Европой и Азией. Поставляя современные локомотивы и долгосрочные сервисные решения, Wabtec гордится тем, что является партнёром Казахстана на пути прогресса, помогая раскрывать огромный потенциал региона и развивать инженерные компетенции в железнодорожной отрасли страны", — заявил президент и генеральный директор Wabtec Рафаэль Сантана.

По его словам, Казахстан является региональным центром компетенций Wabtec, и новая сделка ещё больше укрепит партнёрство с KTЖ, усилив присутствие и лидерство компании как технологического и инновационного партнёра на рынке железнодорожных технологий. Новые локомотивы поддержат программу расширения и обновления парка KTЖ, они разработаны с учётом эксплуатации в суровых климатических условиях и гористой местности Казахстана.

Он сказал, что новое поколение локомотивов серии Evolution обеспечит повышение топливной эффективности и и позволит реже проводить капитальные ремонты.

Р. Сантана подчеркнул, что контракт также включает соглашения о техническом обслуживании, направленные на поддержку как новых локомотивов, так и существующего железнодорожного парка KTЖ. Эти услуги адаптированы для максимизации надёжности и доступности подвижного состава при оптимальных эксплуатационных расходах.

"Казахстан играет ключевую роль в реализации транзитного потенциала Евразийского континента, —-отметил генеральный директор национальной компании “Казахстан Темир Жолы” Талгат Алдыбергенов. - Новое соглашение подтверждает нашу приверженность внедрению передовых технологий в транспортный сектор и внесёт значительный вклад в развитие промышленности и железнодорожного машиностроения в стране".