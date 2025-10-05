Центральная Азия объединяется для развития цифровой экономики - директор TechnoHub Dushanbe

АСТАНА /Trend/ – Цифровизация в Центральной Азии набирает обороты, и страны региона всё активнее объединяют усилия для формирования единой цифровой экосистемы.

Об этом Trend сказал директор TechnoHub Dushanbe Масрур Ишанов в кулуарах форума Digital Bridge 2025 в Астане.

«Цифровизация во всём мире глобально меняет тренды, упрощает процессы и трансформирует деятельность. Центральная Азия вовремя начала этот путь, и показателем служат два крупных форума, прошедших всего за последние недели – в Ташкенте (ICT Week) и сейчас в Казахстане (Digital Bridge). Это показывает, что страны региона готовы объединяться для развития цифровой экономики», – отметил он.

По словам Ишанова, важно, что такие мероприятия формируют ощущение единого пространства. «Мы представляем себя не как отдельные страны – Казахстан, Узбекистан или Таджикистан, а как регион в целом. На форуме в Узбекистане это работало в контексте Евразии и к процессу подключались Азербайджан и другие государства», - сказал он.

Эксперт выделил три направления, которые получают наибольший импульс от цифровизации: GovTech, FinTech и электронная коммерция. Последняя, по его словам, уже дала региону первых технологических «единорогов».

Говоря о ситуации в этой сфере в Таджикистане, Ишанов подчеркнул, что за последний год цифровизация получила серьёзный толчок.

«У нас появился IT-парк, создано агентство, которое выполняет функции регулятора. Появились льготы для экосистемы. Всё это формирует благоприятные условия, и в ближайшие годы мы ожидаем быстрый рост числа стартапов», - заключил он.