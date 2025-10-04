Цифровизация невозможна без равного доступа к связи - взгляд из Starlink

АСТАНА /Trend/ - Развитие цифровой экономики и внедрение искусственного интеллекта невозможно без устойчивой и равнодоступной связи.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил коммерческий директор (Group CCO) IEC Telecom Group Набиль Бен Суссия на полях форума Digital Bridge 2025.

По его словам, одним из ключевых вызовов остаётся разрыв в доступе к интернету между городами и сельскими регионами.

«Сегодня цифровые сервисы - от электронного правительства до банковских приложений – в полной мере доступны в крупных городах, но не за их пределами. Речь идёт не только о бытовом удобстве, но и о возможности открыть бизнес или развивать стартап. Если доступа к связи нет, эти шансы автоматически ограничены», - подчеркнул он.

Бен Суссия подчеркнул, что IEC Telecom Group, являющаяся официальным реселлером Starlink в регионе, уже начала работу над устранением цифрового разрыва. В Казахстане реализованы пилотные проекты по обеспечению спутниковой связью образовательных учреждений - более двух тысяч школ получили доступ к интернету.

«В результате тысячи учащихся получают равные возможности пользоваться цифровыми платформами», - добавил Б.Суссия.

Он также подчеркнул важность резервных каналов связи.

«Государственные учреждения, банки и дата-центры должны иметь дополнительную защиту, чтобы обеспечивать бесперебойную работу даже в случае перебоев с основной инфраструктурой», - заключил он.