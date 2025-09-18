ЦБ Азербайджана и Турции обсудили внедрение международных стандартов

БАКУ /Trend/ - Делегация Центрального банка Азербайджана побывала в Центральном банке Турции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Отмечается, что в рамках визита были проведены встречи, на которых состоялся широкий обмен мнениями по таким темам, как бюджетное планирование и процессы его управления в Центральном банке Азербайджана, внедрение инноваций в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, а также совершенствование процессов внутреннего контроля.

"Кроме того, в ходе встреч прошли полезные и конструктивные обсуждения по вопросам применения международного опыта, эффективности использования существующих и обновлённых систем, а также другим темам, представляющим обоюдный интерес", - говорится в информации.