БАКУ /Trend/ - Средний коридор жизненно важен для стран, не имеющих выхода к морю.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе брифинга по итогам визита американской бизнес-делегации в Баку исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих.

"Я представляю около 107 компаний, в основном международных, в основном американских. Для бизнес-сообщества в Центральной Азии крайне важно иметь жизнеспособные экспортные маршруты для сырьевых товаров, а также, разумеется, для промышленных товаров, поскольку Казахстан, например, стремится развивать производство промышленных товаров, нефтехимической промышленности, то есть не только сырой нефти, но и нефтехимической продукции. Наличие разветвлённой сети транспортных маршрутов крайне важно», - сказал он.

Эрлих отметил, что Казахстан и Азербайджан не имеют выхода к морю.

«Да, они имеют выход к Каспийскому морю, но считаются не имеющими выхода к открытому морю. Поэтому открытие и укрепление этого маршрута крайне важны. Для стран, не имеющих выхода к морю и зависящих от экспорта и импорта товаров, транспортная инфраструктура — ключ к процветанию. Без неё прогресс ограничен; с ней будущее выглядит многообещающим», - сказал он.