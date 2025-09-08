Выплачен второй купонный доход по «зелёным» облигациям SOCAR

БАКУ /Trend/ - Осуществлён второй купонный платёж по «зелёным» облигациям SOCAR (согласно проспекту эмиссии, если дата выплаты приходится на нерабочий день, выплата осуществляется в следующий первый рабочий день), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что средства в размере 3 миллионов долларов США уже перечислены на счета держателей облигаций.

"Выпущенные SOCAR 15 января 2025 года «зелёные» облигации, направленные на поддержку широкомасштабных и целенаправленных шагов Азербайджана в сфере "зелёной" энергетики, вызвали большой интерес у инвесторов.

С 7 марта текущего года начались операции на вторичном рынке, и эти облигации стали причиной нового оживления на внутреннем фондовом рынке. На сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) заключено более 370 сделок на общую сумму 16 миллионов долларов США.

Объём торгов облигациями SOCAR, находящимися в обращении, составил примерно 81 миллион долларов США. Общее количество сделок — 1475, что составляет 53,5% от всех сделок с корпоративными облигациями на БФБ.

Отметим, что с периода первого выпуска облигаций SOCAR в 2016 году компания выплатила гражданам и инвесторам в общей сложности 47 миллионов 875 тысяч долларов США в виде процентных выплат", - говорится в информации.

«Зелёные» облигации SOCAR, маркетмейкером которых выступает инвестиционная компания «ABB Invest», были выпущены сроком на 5 лет с годовой доходностью 6%. Облигации освобождены от всех налогов, купонные выплаты производятся ежеквартально, и по истечении срока владельцы получат совокупный доход в размере 60 миллионов долларов США.