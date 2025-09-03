Балет "Сказание о Насими" будет представлен на фестивале Насими в новой постановке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - III Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими, который пройдет в Баку и Шамахы с 23 по 25 сентября, запомнится рядом особенностей.

Как сообщает Trend, фестиваль, на котором посредством научных дискуссий, различных культурно-художественных проектов будет отмечено богатое философское и литературное наследие одного из величайших поэтов средневекового Востока Имадеддина Насими, также порадует зрителей спектаклями и балетными премьерами.

Одной из таких премьер, которая состоится в рамках мероприятия, организуемого Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры, станет балет "Сказание о Насими".

На фестивале бессмертное произведение гениального композитора Фикрета Амирова будет представлено в новой постановке. Балет "Сказание о Насими" в постановке известного артиста балета, театрального режиссера и продюсера Андриса Лиепы будет показан в исполнении балетной труппы в сопровождении симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Хореограф-постановщик балета - Патрик де Бана, который работал с разными труппами в разных странах. В настоящее время идут репетиции.

Презентация балета "Сказание о Насими" состоится перед памятником Насими в комплексе Nəsimi bağları (Сады Насими) в Шамахы.

Напомним, что "Сказание о Насими", посвященное Насими Фикретом Амировым, было создано в 1973 году. Автор либретто - писатель Анар. Впервые балет был показан 23 сентября 1973 года. Это произведение получило большое признание публики, и вскоре после премьеры, в 1974 году, было удостоено Республиканской государственной награды.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!