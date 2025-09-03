Первый в Азербайджане интерактивный театр dOM стал лауреатом международного конкурса "Душа Евразии"

БАКУ /Trend Life/ - Первый в Азербайджане интерактивный театр dOM стал лауреатом I степени международного конкурса исполнительских искусств "Душа Евразии" в номинации "Театральное искусство" специальности "Драматический театр" в категории "Профессиональный театр", сообщает Trend Life. Конкурс учрежден АНО "Евразийский центр культуры и искусства"

"Для нас это не столько про награды, сколько про подтверждение того, что выбранный путь живого, вовлекающего театра действительно откликается и за пределами нашей сцены. Спасибо жюри конкурса, нашим зрителям и новой команде dOM – без общей энергии и веры этот результат был бы невозможен. И как говорится: "Мы ещё только репетируем, а нам уже аплодируют", - отметил основатель и руководитель театра dOM , театральный режиссёр, театральный тренер Тарлан Расулов.

dOM основан в 2016 году, постановки проходят на нетрадиционных площадках с участием зрителей в действии. Метод "спонтанной актёрской игры", разработанный Расуловым, предполагает импровизацию и снятие границ между актёрами и публикой.

