Назван объем электронных закупок в Азербайджане в I полугодии

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии этого года в Азербайджане объем электронных закупок составил 1 миллиард 632,7 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 миллиард 455,7 миллиона манатов) зафиксирован рост на 12,2 процента. Положительная динамика связана с расширением функционала единого интернет-портала государственных закупок "E-tender.gov.az", упрощением процедур, более удобным подключением поставщиков к процессу и увеличением возможностей для конкуренции.

В отчетном периоде сумма, сэкономленная для государственного бюджета в результате электронных закупок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 38,6 процента и составила 329,2 миллиона манатов. Достигнутые результаты обеспечены за счет целевого использования государственных средств, минимизации дополнительных расходов и укрепления финансовой дисциплины.

За шесть месяцев текущего года среднее число участников в проведённых закупках составило 3,7, в том числе по методу открытого тендера — 4,3, а по методу запроса котировок — 3,4. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднее число участников в проведённых закупках в целом увеличилось на 2,8 процента, в том числе по методу открытого тендера зафиксирован рост на 7,5 процента, тогда как по методу запроса котировок показатель остался на уровне прошлого года (3,4). Обеспечение широкого участия способствует равным возможностям предпринимателей в процессе закупок и расширению доступа на рынок, что, в свою очередь, вносит вклад в развитие предпринимательской среды и рост экономической активности.

Кроме того, для обеспечения прозрачности в государственных закупках и сохранения справедливой конкурентной среды, а также для оперативной обработки обращений регулярно предпринимались соответствующие меры. В Агентство поступило 789 обращений, связанных с созданием различных препятствий со стороны закупающих организаций, и 239 обращений по другим вопросам. В ходе конкурсов были выявлены нарушения требований законодательства, в связи с чем было аннулировано 501 итоговый протокол.

В целях дальнейшего облегчения участия поставщиков в государственных закупках и ускорения процесса оформления документов, запрашиваемых различными государственными учреждениями "E-tender.gov.az" для доступа в режиме реального времени через портал агентство осуществило интеграцию с Центральным банком, Государственной налоговой службой при министерстве экономики, министерством юстиции и министерством внутренних дел.

Кроме того, закупочной комиссией на портале были внесены улучшения с добавлением новых функций, таких как создание набора условий в электронном виде с учетом всех требований законодательства, автоматический перевод предложений, представленных при расширенных закупках, в новую версию, внутрисистемная координация вновь созданных закупок с предыдущими отмененными версиями и предоставление возможности перехода для пользователей портала и т. д.

Отметим, что Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам была создана указом № 2199 Президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах". Руководство Рабочей группой по эффективности и конкуренции товарного рынка осуществляется Государственным агентством по контролю за антимонопольной деятельностью и рынком потребительских товаров при Президенте Азербайджанской Республики.