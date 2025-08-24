В Азербайджане выработка электроэнергии на ГЭС выросла на 12,5%

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с января по июль 2025 года на гидроэлектростанциях было выработано 2,1 миллиарда кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет, это на 230,6 миллиона кВт·ч, или на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда производство составило 1,8 миллиарда кВт·ч.

Отмечается, что в секторе производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара в январе–июле 2025 года объем произведенной продукции и оказанных услуг составил 1,99 миллиарда манатов (1,17 миллиарда долларов).

В секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов объем произведенной продукции достиг 370,9 миллиона манатов (218,2 миллиона долларов).