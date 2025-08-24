МЭА повысило прогноз переработки нефти в мире на 2025-26 гг.

БАКУ /Trend/ - По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировая переработка сырой нефти в июне резко выросла, достигнув рекордных 84,9 млн баррелей в сутки (мб/сут) на фоне завершения сезонного периода ремонтных работ, сообщает Trend.

Ожидается, что в августе переработка достигнет пикового уровня в 85,6 млн баррелей в сутки.

Прирост за третий квартал 2025 года прогнозируется на уровне 1,6 млн баррелей в сутки, что значительно превышает средний показатель за первое полугодие — всего 130 тыс. баррелей в сутки. МЭА повысило свои прогнозы переработки на 2025 и 2026 годы примерно на 240 тыс. баррелей в сутки каждый. Теперь ожидается, что переработка составит 83,6 млн баррелей в сутки в этом году и 84 млн баррелей в сутки в следующем, что объясняется более высокими показателями в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Китае.

В Китае переработка сырой нефти выросла на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 15,2 млн баррелей в сутки и приблизившись к рекорду сентября 2023 года в 15,5 млн баррелей в сутки. Среди стран ОЭСР лидировали Северная и Южная Америка: переработка выросла на 870 тыс. баррелей в сутки, до 20,1 млн баррелей в сутки, что всего на 1% ниже рекорда августа 2018 года. Уровень загрузки перерабатывающих мощностей в странах ОЭСР в Америке достиг 20-летнего максимума — 92%, чему способствовали высокая рентабельность переработки и доступ к относительно дешевой нефти. Переработка в Мексике также постепенно восстанавливается: по данным Pemex, в июне она составила 1,1 млн баррелей в сутки.

Прогнозируется, что страны, не входящие в ОЭСР, компенсируют сокращение переработки в ОЭСР: их объемы переработки вырастут на 810 тыс. баррелей в сутки в 2025 году и на 920 тыс. баррелей в сутки в 2026 году за счет увеличения переработки в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.