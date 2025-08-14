Названы объемы выработанной электроэнергии на малой ГЭС "Исмаиллы-1"

БАКУ /Trend/ - С момента ввода в эксплуатацию по 1 июля текущего года малая гидроэлектростанция (МГЭС) "Исмаиллы-1" выработала 36,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, с момента открытия МГЭС "Исмаиллы-1" прошло 12 лет.

Станция напорно-деривационного типа была введена в эксплуатацию 14 августа 2013 года при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Общая мощность станции, построенной вблизи села Сумагаллы Исмаиллинского района и состоящей из трех гидроагрегатов, составляет 1,581 МВт.