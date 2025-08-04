Назван объем золота, экспортированного из Азербайджана в январе-июне

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано золота на сумму 144 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на июльский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, этот показатель на 86 миллионов долларов США или в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в июне Азербайджан экспортировал золото на сумму 25 миллионов долларов США, что на 10 миллионов долларов или на 78,7 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

Отметим, что за январь–июнь 2025 года объем экспорта Азербайджана в ненефтяном секторе вырос на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,8 миллиарда долларов США.