SOFAZ представил отчет об активах и доходах за I полугодие

БАКУ/ Trend/ - Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) в январе-июне 2026 года составили 72,6 миллиарда долларов США (123 миллиарда манатов).

Об этом сообщили в SOFAZ.

Согласно информации, доходы от деятельности по управлению средствами составили 3,6 миллиарда манатов. Доходы от продажи углеводородов в рамках нефтегазовых соглашений составили 4,9 миллиарда манатов.

В государственный бюджет со стороны SOFAZ было перечислено 6,4 миллиарда манатов.

По данным Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, активы Фонда на начало 2026 года составляли 73 миллиарда 542 миллиона долларов США (125 миллиардов 021 миллион манатов), а на 30 июня 2026 года — 72 миллиарда 596 миллионов долларов США (123 миллиарда 414 миллионов манатов).

В течение января-июня 2026 года общие доходы SOFAZ составили 8 миллиардов 531,3 миллиона манатов. За указанный период нефтегазовые доходы Фонда составили 4 миллиарда 953,4 миллиона манатов. Общие доходы, полученные от деятельности по управлению средствами, составили 3 миллиарда 577,9 миллиона манатов. Расходы бюджета за отчетный период составили 6 миллиардов 449,7 миллиона манатов.

Нефтегазовые доходы: Доходы SOFAZ, связанные с реализацией нефтегазовых соглашений, составили 4 миллиарда 953,4 миллиона манатов, в том числе:

от продажи прибыльной нефти и газа — 4 миллиарда 947,6 миллиона манатов;

бонусные выплаты и транзитные доходы — 0,9 миллиона манатов;

поакровые платежи (платежи за использование площади) — 4,9 миллиона манатов.

Отметим, что за указанный период в SOFAZ поступления от месторождения АЧГ составили 4 миллиарда 374,9 миллиона манатов, а от месторождения Шахдениз (газ и конденсат) — 437,1 миллиона манатов.

Бюджетные расходы:

Трансферт в бюджет. В рамках исполнения бюджета SOFAZ на 2026 год за отчетный период в государственный бюджет было трансферировано 6 миллиардов 420,0 миллионов манатов.

Расходы на проекты. В январе-июне 2026 года на реализацию продолжающихся проектов было направлено 14,3 миллиона манатов, в том числе: на финансирование «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019–2023 годы» — 2,1 миллиона манатов; на финансирование «Государственной программы по обучению молодежи в авторитетных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы» — 12,3 миллиона манатов.

Расходы на управление. В указанный период расходы, связанные с управлением SOFAZ, составили 15,4 миллиона манатов.

Внебюджетные расходы: В отчетный период внебюджетные расходы, возникшие в результате изменения цен на золото и курсы валют, составили 3 688,1 миллиона манатов.

Текущее состояние финансовых рынков и его влияние на портфель: «В результате американо-иранского конфликта, начавшегося в первом квартале 2026 года, на глобальных финансовых и энергетических рынках наблюдалась высокая волатильность, и война оказала негативное влияние на все инвестиционные направления. В течение второго квартала цены на различные финансовые инструменты восстановились, была получена положительная доходность, тогда как золото внесло отрицательный вклад в общие управляемые средства.

В начале первого квартала стремление инвесторов к надежным активам поддержало цены на гособлигации. С конца первого квартала эта тенденция изменилась на противоположную, резкий рост цен на нефть снова усилил инфляционные ожидания и вызвал обесценивание облигаций на рынках развитых стран. Инфляционное давление, вызванное ценами на энергоносители, больше всего повлияло на европейские рынки, а субпортфель облигаций в долларах США в течение периода продемонстрировал относительную устойчивость.

Глобальные фондовые рынки показали положительные результаты в начале первого квартала, но снизились в оставшейся части первого квартала из-за обострения иранского конфликта и роста геополитических рисков. Во втором квартале на рынках наблюдалось восстановление; благодаря инвестиционному интересу к сфере ИИ и снижению цен на нефть на фоне переговоров о прекращении огня этот квартал стал самым успешным для фондовых рынков с 2020 года. В конце второго квартала опасения по поводу высокой оценки технологических компаний негативно повлияли на акции полупроводникового сектора, и волатильность снова возросла.

Цена на золото резко выросла в начале первого квартала, чему способствовали такие структурные факторы, как ослабление доллара США и переход инвесторов от гособлигаций и валют к реальным активам. В конце первого квартала цены резко снизились, и на фоне роста реальных процентных ставок это снижение продолжалось в течение второго квартала», — отмечается в сообщении.